Casado irá a la cita de los Pactos de la Moncloa: "Siempre he atendido la llamada de Sánchez"

El presidente del Partido Popular no rebaja las críticas hacia el presidente del Gobierno, de quien desvela que lleva diez días sin ponerse en contacto con él. Pablo Casado insistía este lunes en una entrevista televisiva que, lo más inmediato, es salvar vidas. Para ello, reclama "medidas eficaces" que frene el elevado número de contagios y muertes en España por coronavirus.

"Necesitamos un pacto por las mascarillas y por los test. Más transparencia y menos propaganda". Sin embargo, preguntado directamente si acudirá a la llamada de Moncloa para hablar de esos pactos por la reconstrucción del país, el líder del PP es claro: "Siempre que me ha llamado Sánchez he atendido su llamada".

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció una gran cita en Moncloa esta semana, aún sin especificar, en la que se citará a los partidos políticos, agentes sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos en el que se consensúe la forma en la que España debe salir de esta crisis. Solo los partidos independentistas y Vox ya han anunciado públicamente que no acudirán a esa convocatoria.

Casado piensa que hablar ahora de "la posguerra" cuando estamos "en plena batalla" es una simple "cortina de humo" para esconder los fallos en el elevado número de contagios. "El PP lleva dos años intentando pactar con el Gobierno", añade. "Ya hablaremos de eso, ahora vamos a salvar vidas. Lo pido por favor: llevamos hablando un mes de estos globos sonda cuando estamos en una situación crítica".

El líder de la oposición insiste en que no son tiempos de hablar del futuro, sino de tomar medidas "eficaces", "urgentes. Ahora hay que salvar vidas". El discurso de Casado no da pie a la esperanza. "Estoy muy preocupado y muy triste. Han muerto 17.000 personas y hay indicios de que el número puede aumentar mucho, por lo que dicen las comunidades autónomas". Por ello, Casado pide a Sánchez no perder el tiempo en "tiempos futuros. Vamos al día a día. Esta situación es dramática. Menos discursos bélicos y más eficacia".