Campaña del PSOE y afines a Podemos para acusar a PP y Vox de utilizar la epidemia para derribarles

🦠 La culpa la tienen las feminazis.



¿Lo habéis visto en miles de perfiles y bots difundidos de forma viral por la ultraderecha y la derecha? ¿A que sí?



Pues NO.

🙋🏻‍♀️ Las manifestaciones feministas del 8M NO fueron culpables de la extensión de la pandemia.



👇🏻 HILO de por qué NO. pic.twitter.com/EF1ifeeoeJ