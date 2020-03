González carga contra "la comunicación" de Sánchez en el coronavirus: "Tiene que ser austera y breve"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha mostrado sus discrepancias con la política de comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este momento de crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, y ha pedido más "empatía" hacia los que están sufriendo.

"La comunicación debe ser lo más directa posible, lo más breve posible y lo más empática posible con el estado de ánimo de los ciudadanos. Como regla general, austeridad en la información, carácter directo de la información", ha afirmado el exjefe de gobierno en una entrevista online para la Oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations hecha el pasado sábado 28 de marzo.

Sin alusión directa, González también ha cuestionado el liderazgo que ejerce Pedro Sánchez en estos momentos, más allá del criterio médico: "Es obvio que hay que insistir en que dependemos de la única certidumbre relativa que es la aportación técnica, la aportación científica, pero al final la responsabilidad la toma el que está al mando, inexorablemente, lo que se llama 'la soledad del poder', tú ya tienes la información, pero nadie te exime en tomar una decisión".

En este momento de la entrevista ha vuelto a insistir en la necesidad de demostrar "empatía" con los que están "sufriendo" la crisis sanitaria así como con el resto de la población ante la incertidumbre económica que genera este confinamiento del país y el paro de la actividad laboral en todas las áreas no consideradas esenciales.

De acuerdo con el ex líder socialista, el "programa de acción" del Ejecutivo está "funcionando mejor" que la comunicación. "En cierta medida, la comunicación me desconcierta", ha aseverado nada más empezar la entrevista.

No es la primera vez que González se desmarca de Sánchez en sus comparecencias públicas. Aunque el expresidente busca ser prudente para no perjudicar a su partido, no ha eludido criticar algunas de las posiciones de Sánchez con respecto a la "mesa de negociación" con el Govern de la Generalitat o la repartición de cargos con Podemos antes de cerrar un programa de gobierno.

Este último pronunciamiento de González sobre la falta de empatía o sobre el valor del liderazgo en política coincide con la última rueda de prensa ofrecida por Sánchez, el pasado 28 de marzo.

En dicha comparecencia, el presidente del Gobierno tuvo un tono crítico con la Unión Europea cuando culpó a Bruselas de negar los coronabonos que exigió un día antes en una carta firmada por él y otros ocho jefes de Estado y de Gobierno. En realidad, fueron países como Alemania u Holanda quienes mostraron sus reservas con la mutualización de la deuda. Y no la Unión Europea, que no tiene competencias en la materia.

Baile de cifras

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la política comunicativa del Ejecutivo ha sido cuestionada desde distintos frentes. Por un lado el baile de cifras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los test fallidos adquiridos en China o la falta de precisión en las fechas que el material sanitario debía llegar a las Comunidades Autónomas ha suscitado fuertes tensiones entre administraciones regionales y el Gobierno central.

La Comunidad de Madrid aseguró haber recibido solo 37.000 mascarillas para pacientes en aislamiento, mientras desde Sanidad aseguraron el envío de 1,9 millones.

En paralelo, los medios de comunicación también han criticado que con las ruedas de prensa telemáticas se resiente la transparencia en la información al haber una filtración previa de las preguntas por parte de la secretaría de comunicación del gobierno.