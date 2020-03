Rufián culpa al Gobierno y su "incompetencia" de las más de 500 muertes en España por el coronavirus

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lanzado un durísimo discurso contra el Gobierno que su grupo apoyó para formar Gobierno. "Llegaron ustedes tarde al confinamiento territorial, y ahora están llegando tarde y mal al confinamiento individual... ¿resultado? 500 muertos. Hace una semana eran 200".

El líder de la formación independentista catalana culpó directamente a la "incompetencia y a demora" del Ejecutivo el resultado muertes, contagios y colapso económico de esta emergencia por el coronavirus, que las cifras oficiales ay cifran en 13.716 infectados y 558 muertos.

"Que nadie cuente con ERC para echarnos este virus a la cabeza, porque no estamos ni de lejos de acuerdo con todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo en esta crisis", dijo en un tono durísimo, que mezclaba las invectivas con la invitación a todos los presentes -pocos- a no hacerlas.

"Las decisiones tardías e insuficientes han agravado esta situación", dijo al inicio de su discurso. "Primero nos dijeron que era imposible que llegaran casos de fuera, y cuando llegaron que era imposible que hubiera casos aquí", comenzó. "Y cuando llegaron esos casos, nos dijeron que se podía parar con medidas muy débiles: el resultado, 500 muertes, en su mayoría ancianos... y la semana pasada antes del confinamiento eran 200".

Sugirió Rufián una culposa obsesión politiquera y electoral en la gestión de Pedro Sánchez y los suyos en esta crisis: "La demora y la incompetencia frente a lo que tenemos enfrente, no comporta pérdida de votos, sino pérdida de vidas". Frente al discurso del presidente, que argumentó el ritmo de sus decisiones en que "el estado del bienestar era demasiado valioso para ponerlo en juego", cree el líder republicano que el problema estuvo más en una obsesión por "explicarlo mejor" por encima de "hacerlo mejor".

Y su tono, supremamente agresivo, apuntó a que "lo que se pone en juego no es la fragilidad de la ciudadanía, sino la del sistema". Dijo que "los hospitales no necesitan militares, sino material para los sanitarios", que "las banderas no alimentan ni curan virus" y que "quien crea que con toques de corneta y pandereta, y con portadas con el logo de un Ministerio se soluciona todo esto, pasará a la basura de la historia".

El discurso del portavoz republicano fue una enmienda a la totalidad del trabajo del Gobierno Sánchez en la emergencia sanitaria, económica y social por el coronavirus. "Esta crisis es sanitaria, pero prevalecerá como económica, y ninguna de las medidas que hemos propuesto está recogida en sus decretos", le espetó al presidente.

Se refería a las sociales de confinamiento: "¿Cómo no cerraron ustedes los dos mayores focos, Madrid y Cataluña? Sólo tenían que copiar a los que nos precedieron, China e Italia". Al contrario de "lo que viene reclamando la Generalitat, ustedes no hicieron caso y España ya es el cuarto país del mundo con más casos".

Y también a la emergencia económica: "Éste es el mayor precipicio económico desde la crisis estafa de 2008", dijo. "Si hace 12 años no se tardó en rescatar a la banca con 60.000 millones de euros, espero que esta vez no tardemos ni un minuto en rescatar a la ciudadanía que más lo está sufriendo y lo va a sufrir". Porque si no se amplían las medidas anunciadas, advirtió Rufián, "Lehman Brothers y el enorme paro, desigualdad, y precariedad que vino después será un juego de niños".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.