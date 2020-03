La Guardia Civil alerta ante la ciberdelincuencia y la infantería se une a la UME en el despliegue

En el segundo día laborable del estado de alarma, volvieron a comparecer en rueda de prensa los directores técnicos de los cuatro ministerios que son autoridad delegada tras el Real Decreto: Defensa, Interior, Transportes y Sanidad.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias; Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa; José Ángel González, director Operativo de la Policía Nacional; Laurentino Ceña, director Operativo de la Guardia Civil, y María José Rallo, secretaria general de Transportes.

Era el segundo día con aglomeraciones en los trenes, a pesar de las medidas que prometía el lunes Rallo; la curva de infecciones sigue subiendo en vertical, más allá de las medidas de aislamiento en las que insiste Simón; los vídeos en las redes han demostrado que el civismo generalizado debe ser impuesto a veces por las policías, y de ello dieron cuenta González y Ceña; mientras que Villaroya debía explicar las primeras horas de las Fuerzas Armadas convertidas en autoridad de seguridad.

El Jemad anunció que a la Unidad Militar de Emergencias han unido unidades del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina para el control de las aglomeraciones en las estaciones de ferrocarril. Según la responsable técnica de Transportes, de hecho, se ha conseguido que éstas no se den "o sean en ocasiones muy puntuales y con poca duración".

Los responsables de Interior y Transortes insistieron en que los españoles que estén fuera del país "regresen cuanto antes". Los tres advirtieron de que estamos en una crisis dinámica, "muy cambiante", y que ya hay países que han restringiendo los viajes provenientes de o con destino a España, "y no sabemos cuándo va a cambiar".

El responsable de la Guardia Civil alertó de que sus unidades contra a ciberdelincuencia han detectado un aumento de este tipo de delitos, sobre todo, centrados "en colectivos vulnerables poco acostumbrados al uso de las redes y que en estas circunstancias las necesitan". En ese sentido, pidió especial vigilancia, que se consulten las páginas oficiales de los ministerios y que

"No ha hecho más que empezar"

Fernando Simón insistió en motivar a la población: "Esto no ha hecho más que empezar, y agradecemos a los ciudadanos el esfuerzo". Pero hace falta, dijo, que "seamos conscientes de e que esto va a durar como mínimo otros 10 u 11 días y no sabemos si más". De modo que, insitió, "mantener la tensión es importante, hay que aguantar este momento duro, que pasará".

En ese sentido, el director de emergencias sanitarias, agradeció a los servicios de salud, que "se están dejando la piel", pero también "hay que agradecer a todos los ciudadanos y servicios públicos para que se apliquen bien las medidas".

Fernando Simón, director de Emergencias del Ministerio de Sanidad. E.E.

España ha registrado desde el inicio del brote de coronavirus 11.178 casos, de los cuales 491 han fallecido y 1.028 se han curado, según ha informado Simón. Así, hoy hay 9.659 casos activos. Ahora bien, Simón ha informado de que en las últimas 24 horas se han producido un 17% más de casos de coronavirus en España, registrándose 1.987 nuevos diagnósticos en un día, si bien ha comentado que parece que el incremento diario se puede "ralentizar un poco" aunque ha pedido valorar esto "con mucho cuidado" por las posibles "pequeñas modificaciones" que pueda haber.

Pluses para los sanitarios

El Ministerio de Sanidad ya está diseñando medida de recompensa y pluses económicos al personal sanitario. De hecho, Simón anunció que "hay 455 miembros del sistema sanitario que ya se han visto infectados y han sido apartados del sistema".

Y por eso, sin revolverse ante las críticas, Simón insistió en que el ritmo en el que se dictan en España tiene que ver con un empeño concreto de la Administración de que "sólo tomemos medidas que se puedan aplicar en el momento". La idea es que éstas, al tomarse, "se pueda controlar si tienen efecto y que no sean papel mojado". Fernando Simón insiste en que "las propias administraciones podamos fiarnos de que si algo se ha dicho en el BOE que es así, es que funciona así".

Pedro Sánchez, Salvador Illa, Margarita Robles, José Luis Ábalos y los directores técnicos de los ministerios que gestionan el estado de alarma, en el comité de seguimiento. Moncloa

Una de las medidas que aún no se ha implementado en España es la que otras naciones sí han instaurado, la necesidad de certificar las razones por las que se sale de casa. Sin embargo en España aún no se ha implantado esta medida, que por ejemplo sí que se da en Italia. "No existe documento previsto para acreditar que se sale con las razones tasadas en el Real Decreto", explicó el DAO de la Guardia Civil. "Es cierto que más fácil será hacer las comprobaciones si los trabajadores llevan encima un documento de su empresa a este efecto".

La reunión del Comité técnico de gestión del coronavirus, había comenzado a las 09.00 horas, presidida por Pedro Sánchez. A las 10.30, el presidente pasó al Consejo de Ministros, que fue bautizado como "el primero virtual de la historia". Pero en la reunión del Gobierno no estaban todos separados.

Al contrario, Sánchez estaba rodeado en una sala de situación en Moncloa por sus cuatro ministros de gestion del estado de alarma -Margarita Robles, Defensa; Fernando Grande-Marlaska, Interior; José Luis Ábalos, Transportes; y Salvador Illa, Sanidad-, además de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero.