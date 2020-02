La candidatura alternativa a Abascal exige repetir las elecciones internas por "irregularidades"

La candidatura de VoxHabla, alternativa a la liderada por Santiago Abascal para dirigir el partido hasta 2024, presentará este martes un recurso ante el Comité Electoral para exigir que se repitan las elecciones internas por las "numerosas irregularidades" cometidas en el proceso.



Así lo ha confirmado a Efe el responsable de Comunicación de la candidatura encabezada por Carmelo González, Fernando Moya, quien ha señalado que la intención es "lavar los trapos sucios en casa", pero ha precisado que si, como intuyen, internamente no se tiene en cuenta sus reclamación, acudirán a los tribunales.



"No vamos contra Vox, sino contra la forma de tomar decisiones", ha subrayado Moya, que ha asegurado que solo recurrirán a la justicia, si les obligan a ello. Según VoxHabla, ni su candidatura ni la de Abascal han reunido los 4.941 avales exigidos para optar a la dirección del partido y, sin embargo, el actual líder del partido fue proclamado este candidato electo por el Comité Electoral.

Una decisión con la que se puso fin a unas elecciones internas que, para los de Carmelo González, han estado "envueltas en la más profunda opacidad y desprecio de las normas de funcionamiento interno y de la Ley Orgánica de Partidos".



"Se han saltado totalmente los plazos estipulados, no han dado ninguna información, hay miembros del Comité Electoral que están en la candidatura de Abascal y un largo etcétera", han denunciado en un comunicado, así como "tácticas mafiosas" de presión a los miembros de la candidatura de González para que renunciaran.



Además, acusan a la actual dirección de pensar que Vox es "su cortijo", exhibir un "absoluto desprecio por los afiliados" y ocultar información tanto a los militantes como a su candidatura, ya que, entre otras irregularidades, el Comité Electoral no ha dado a conocer el número exacto de avales recogidos por cada candidatura.



Aunque son conscientes de que "a día de hoy" no pueden ganar a Abascal, Moya ha insistido a Efe en que creen en el proyecto, pero también en la necesidad de que la actual dirección se dé cuenta de que no se pueden "saltar" las normas y que hay que "predicar con el ejemplo".



"Vinimos pensando que iba a ser un partido limpio, no un chiringuito de nadie", ha lamentado el responsable de Comunicación de VoxHabla, para quien los líderes de Vox han "cambiado mucho" en los últimos tiempos. Y ha insistido en que "las cosas hay que hacerlas bien. "Que Dios nos pille confesados si ganamos las elecciones y hacemos estas cosas", ha advertido.