Torra rechaza reunirse con Sánchez el día 24 y propone cinco fechas alternativas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le informa de que, por "razones de carácter personal y privado de mi agenda", no puede reunirse con él el próximo lunes, día 24, tal y como propuso este miércoles Moncloa, y le propone cuatro fechas alternativas: los días 21, 23 26, 27 y 28 de febrero.



Torra ha remitido esta misiva a Sánchez después de que Presidencia del Gobierno propusiera la fecha del 24 de febrero para constituir la mesa de diálogo entre gobiernos, una decisión que fue criticada por la Generalitat, que recriminó al presidente del Gobierno que planteara "unilateralmente" una fecha sin antes haberla "acordado" con el presidente catalán.



En su carta, Torra lamenta que este diálogo "no comience con buen pie" y reitera que "hacer propuestas de fecha de reunión a través de los medios de comunicación sin haberlas pactado antes en la agenda de las dos partes no es la manera de mostrar que se quiere un diálogo honesto y fructífero".

ERC pide a Torra no entretenerse en "detallitos"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles aprovechar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat: "No nos entretendremos en detallitos de si es un día o al día siguiente o en si algo no nos acaba de gustar".

"Estamos a disposición, porque tenemos la oportunidad por primera vez" de abordar la situación política con el Gobierno central en una mesa de diálogo, ha dicho. Aragonès ha pedido que "los presidentes acaben de hablar lo que tengan que hablar", en referencia al del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del Govern, Quim Torra, y ha reiterado que están a disposición para empezar a dialogar dónde y cuándo sea, dejando al margen detalles -como la figura del mediador, que no ha citado-.

"Cuando sea, donde sea, porque tenemos tantas ganas de ir al Estado y decirle que defendemos un referéndum de autodeterminación y la libertad" de los dirigentes independentistas encarcelados y en el extranjero que están dispuestos a empezar, para escuchar la propuesta del Estado y negociar, ha añadido Aragonès.