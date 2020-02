Feijoó descarta cualquier pacto electoral con Vox: "No es bueno para los gallegos"

Ni ir en coalición con Ciudadanos a las elecciones gallegas del 5 de abril ni un pacto electoral con Vox. Estas son las dos líneas maestras que el líder de PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá durante la campaña electoral para revalidar su mayoría absoluta, la única que retiene el PP en una comunidad autónoma.

En una entrevista en RNE, Feijóo ha descartado cualquier acuerdo con Vox tras las elecciones al considerar que "no es bueno para los gallegos". "No tengo ningún interés", ha dejado claro el popular, que cree que los de Santiago Abascal no lograrán representación en el Parlamento gallego. "No vamos a darle categoría a un partido político que siempre que habla siempre está en contra de Galicia", ha dicho.

Núñez Feijóo se ha mostrado muy crítico con Vox, al que pide, tras las críticas de Iván Espinosa de los Monteros- "que nos dejen hablar en dos lenguas" y "dejar de utilizar el lenguaje como un arma electoralista". "Mi objetivo es gobernar Galicia con los votos de los gallegos. Cuanto más hablan más demuestran que no conocen Galicia y no respetan a los gallegos y gallegas que no nos metemos con nadie", ha sentenciado.

📺@FeijooGalicia en @Desayunos_tve recuerda que Vox ha dicho claramente que su objetivo es echar a Feijóo de la Xunta. Ahí coincide con Podemos, independentistas...

"No tengo ningún interés en pactar con Vox" #FeijóoLosDesayunos #GaliciaéMoito pic.twitter.com/onnPuwIPuT — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 20, 2020

De esta forma, Feijóo sería el primer presidente autonómico del PP que cierra la puerta a Vox, ya que los populares mantienen acuerdos con la formación de extrema derecha en comunidades como Madrid, Andalucía y Murcia.

Incorporación de Cs a las listas del PP gallego

Sobre su 'no' a Ciudadanos para concurrir en coalición en Galicia, Núñez Feijóo ha justificado este rechazo explicando que "si Arrimadas hubiera sido presidenta de la Generalitat de Cataluña tres legislaturas y el PP no tuviera ningún escaño problablemente contestaría de la misma forma que le contesté yo".

Sin embargo, a pesar de mantener su negativa, ha insistido en mantener su oferta de que miembros de Ciudadanos se integren en las listas del PP. "Si lo que se pretende es preservar Galicia, hay posibilidades", ha afirmado para dejar claro que "tienen las puertas abiertas de nuestro partido".

"Todas aquellas cosas que vienen a sumar son positivas, pero hay que hacerla en la proporcionalidad de lo que sumamos", ha sostenido el presidente gallego.