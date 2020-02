Iglesias estará en la mesa de negociación sobre Cataluña: "Sánchez me lo ha pedido"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estará en la mesa de negociación y diálogo que ERC negoció con el Gobierno a cambio de su abstención en la investidura. Así se lo ha pedido personalmente el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según ha confirmado el propio Iglesias.

En un entrevista en La Sexta, el vicepresidente segundo del Gobierno ha explicado que se han barajado "otros nombres" para la delegación que el Ejecutivo sentará en esta mesa pero que será Sánchez quien los desvele entre los que se incluye algún miembro del Consejo de Ministros. Por parte de la Generalitat, todo apunta a que estará el vicepresident, Pere Aragonès.

Iglesias ha asegurado que "me voy a esforzar mucho" y que "tratará de ser útil" y ha admitido no solo que "hace falta diálogo" sino que este "será largo" y que el conflicto en Cataluña "no se resolverá en horas" ya que es una "realidad histórica" desde hace 200 años. "Todos vamos a ceder. (...) Lo que podamos hacer requerirá destreza y capacidad de encontrar fórmulas que no serán 100% satisfactorias. Nada va a ser fácil", ha reconocido.

El líder de Unidas Podemos ha dejado claro que "no está previsto" que en esa mesa haya un relator, como exige el president de la Generalitat, Quim Torra. "Los dos gobiernos podemos entendernos perfectamente", ha explicado. "No está encima de la mesa esa figura. Es una mesa acordada entre los dos gobierno y las reglas ya están puestos", ha continuado Iglesias, que considera que "ahora lo que toca es hacerlo bien".

Desde la Generalitat, Torra convocará esta semana a la mesa de partidos y entidades independentistas para acordar "los siguientes pasos" que se deben seguir en la negociación con el Gobierno, tras la reunión del jueves que mantuvo con Pedro Sánchez. Será el segundo encuentro de este espacio del independentismo, que ya se reunió el 15 de enero para consensuar cómo abordar la negociación con el Gobierno y acordó que el Govern debía llevar a la mesa de diálogo el derecho de autodeterminación y la amnistía.