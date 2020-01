Juan Guaidó aterriza en Madrid: "Vengo a reunirme con la diáspora venezolana"

La primera gira de Juan Guaidó por Europa desde su reelección como presidente encargado de Venezuela lo trae este sábado a España... pero no lo llevará a Moncloa. A no ser que Pedro Sánchez rectifique a última hora, cosa que no quieren descartar oficialmente desde la oficina del líder democrático caribeño, el jefe del Ejecutivo español prefiere no fotografiarse con el presidente al que él mismo reconoció hace exactamente un año. Lo hará su ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

"Es un honor estar en Madrid, donde vengo a reunirme con nuestra diáspora", dijo Guaidó al tomar tierra, "y a exigir elecciones verdaderamente libres en nuestro país".

La oposición democrática venezolana toma el día como una fiesta, una reunión de su presidente y líder con los cientos de miles de miembros de la diáspora de un país que ya ha visto a cuatro millones de compatriotas huir del hambre y la represión. Fuentes de Voluntad Popular -el partido de Guaidó- en España confirmaban a este periódico que "más allá de que Sánchez no lo reciba, es un gran día" para ellos. Y trataban de templar ánimos: "España sigue siendo el socio de referencia de los que luchamos por liberar a nuestro país".

Ya llegó a España el Presidente encargado de Venezuela @jguaido. En el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez fue recibido por venezolanos, por @liliantintori y el embajador @EcarriB.



Video vía @AnyelitzYanez #25Ene pic.twitter.com/nD6zbO1Y1a — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 25, 2020

Este sábado, Guaidó ha llegado a España tras estar en la cumbre económica de Davos y entrevistarse con el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Ha sido recibido, entre otros, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por Antonio Ecarri, su embajador en Madrid, y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, el partido del presidente interino.

Mientras, el presidente español viajaba a Murcia y otras zonas afectadas por la borrasca Gloria. El presidente del Gobierno se reunía este sábado con alcaldes ribereños del Mar Menor, tras lo que sobrevolaba en helicóptero la zona. Esta tarde seguirá atendiendo a los afectados en Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón, y después irá a Cantavieja, en Teruel, antes de acudir esta noche a la ceremonia de los Premios Goya del cine español.

Pedro Sánchez: "Siempre hemos apoyado a la oposición venezolana"

En una de esas paradas, Sánchez atendía a la prensa y mostraba su respaldo al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante la polémica surgida por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha explicado que la reunión se produjo "para evitar una crisis diplomática".

Con todo, el Ayuntamiento de la capital y la Presidencia de la Comunidad Autónoma han previsto actos de homenaje con honores de Jefe de Estado. El líder de la oposición, Pablo Casado, tiene cita con él en la Casa de América antes de que Guaidó sea recibido por la ministra González Laya.

La casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, con las banderas de España y de Venezuela. TW

Y todo este lío diplomático se da pocos días después de que el ministro de Transportes y número tres del PSOE se reuniera clandestinamente y dentro de un avión en Barajas con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro.

La número dos del régimen chavista está sancionada por la Unión Europea como una de las responsables directas de la represión a los derechos humanos en Venezuela y no podría ni siquiera haber sobrevolado el cielo español. Sin embargo, Ábalos -que ha dado hasta cuatro versiones del incidente, que empezó negando- se vio con ella en un avión durante al menos media hora.