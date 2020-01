El Govern y los comunes presentan este lunes su acuerdo sobre los Presupuestos de 2020

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, presentarán mañana el acuerdo que han alcanzado en materia de gastos para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2020.

El Govern y los comunes tienen previsto dar a conocer mañana lunes en una rueda de prensa conjunta el contenido de este acuerdo "en materia de gastos" con vista a la aprobación del proyecto de Presupuestos de la Generalitat.

Dicho acuerdo se añade al que el Govern y los comunes ya habían alcanzado anteriormente en materia de ingresos presupuestarios, por lo que todo indica que las cuentas de la Generalitat para 2020 podrán ser aprobadas finalmente con los votos favorables de JxCat, ERC y Catalunya en Comú Podem.

La portavoz de la Generalitat, la consellera Meritxell Budó, ha destacado que estas cuentas se ajustarán "a las necesidades reales de este 2020" tras prorrogarse las cuentas desde 2017, por lo que hacía falta ajustarse a las necesidades de este nuevo año.

Al preguntarle si los dos socios del Govern (JxCat y ERC) se ven igualmente representados en el contenido de las cuentas que van a aprobarse, ha respondido que ha sido una negociación "como gobierno" con los comuns.

"No son los Presupuestos que nos hubieran gustado como JxCat porque, entre otras necesidades, entendemos que Catalunya está sufriendo un déficit fiscal estructural de más de 16.000 millones de euros", ha aseverado. Para Budó (JxCat), las cuentas de 2020 "podrían reflejar otro tipo de Presupuestos si no existiera este déficit", por lo que no son los presupuestos que les gustaría tener.

La consellera de la Presidencia también se ha referido a que la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, apoyara el viernes que el acuerdo presupuestos está "encarrilado" pero pidiera a la vez al Govern un avance electoral.

"El independentismo volvería a ganar"

Meritxell Budó ha agradecido la implicación de los comuns en las cuentas pero no ve motivo para el avance electoral, precisamente porque va a haber que ejecutar los presupuestos que se aprueben: "Todavía hay recorrido para hacer cumplir lo que vamos a aprobar".

Aun así, considera "muy importante poner en valor el talante negociador y la voluntad de acuerdo por parte del Govern y del grupo de los comuns".

"Lo que evidencia es una madurez democrática y una voluntad real de encontrar lo que nos une más que lo que nos separa a la hora de dar respuesta a la ciudadanía", ha valorado.

Pero ha insistido en que en estos momentos "no se da el marco necesario para que haya una convocatoria de elecciones".

Y ha añadido: "Si en estos momentos hubiera elecciones, el independentismo volvería a ganar, y no hay ningún motivo político que nos evidencie que habría una modificación de mayorías parlamentarias, y por lo tanto no consideremos que sean necesarias unas elecciones".