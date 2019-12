Francisco Igea reta a Arrimadas: o hay cambios en Ciudadanos o competirá por liderar el partido

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder autonómico de Cs, Francisco Igea, mantiene su intención de competir por el liderazgo nacional de su partido si no hay cambios organizativos y de estrategia antes del congreso de marzo, aunque defiende que "es evidente que Inés Arrimadas es la candidata ideal".



En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, Igea ha contestado de manera afirmativa a si condiciona la presentación de su candidatura a que haya esos cambios organizativos y de estrategia.



Y se ha referido en concreto a la necesidad de una organización más participativa, en la que los representante territoriales sean elegidos por los militantes, y unos cambios en la estrategia con la que su partido se enfrenta a "populismos de derechas e izquierdas".



Ha defendido unas "líneas rojas" diferentes en su partido, que se centren "en las políticas y no en los partidos o las personas", para que Ciudadanos, "un partido más imprescindible que nunca", sea "capaz de acuerdos a izquierda y derecha" y "no hacer depender la existencia" de España de "la voluntad de los nacionalistas".



"No es una discusión de personas, ya que es evidente que las características personales y políticas de Arrimadas la hacen excelente, la mejor candidata", sino de que los partidos son algo "más que sus líderes", y ahí hay que analizar "estrategias y organizaciones", ha reflexionado.



"Lo importante en este asunto es que nuestro partido contribuya a tener un Gobierno estable y para eso necesitamos un partido que haga su trabajo y su función y para eso necesitamos que haga unas reformas", unos cambios que en los que Igea está seguro "que se alcanzará un acuerdo antes del congreso" de marzo.



El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha sostenido, a preguntas de los periodistas, que en esa "hipótesis de que es necesario cambiar el partido cuenta con muchos apoyos" en dirigentes territoriales, diputados y cargos que han manifestado esa necesidad de cambio.