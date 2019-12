Felisuco: "Sánchez muta. Si lo explica bien, romper con Podemos no sería ningún problema para él"

Si algo caracteriza a Félix Álvarez, Felisuco, es que nunca miró con miedo a la cámara, a los focos; por eso, a nadie extraña que, a las horas de conocerse su dimisión, el parlamentario cántabro de Ciudadanos, hasta ahora barón de la formación en la comunidad, despache sin rehuir ninguna pregunta. Sin resguardarse en el burladero, sí. Pero con mucha mano izquierda y las palabras bien medidas, también.

Lo cierto es que, tal y como el propio Álvarez admite en conversación con EL ESPAÑOL, su renuncia a seguir al frente del aparato de su partido se debe a la omisión de un contrato de un asesor y exdiputado “que duró un día”. “Una cuestión menor”, considera. También lo hace por haber perdido la confianza del Comité Autonómico, órgano ante el que negó categóricamente haber realizado la contratación a pesar de estar dado de alta en el Ministerio.

Pero este paso al lado, dado que que continuará como portavoz en el Parlamento de Cantabria, no le impide poder apoyar, desde la cornisa cantábrica, el nuevo rumbo que toman los naranjas, con Inés Arrimadas y su vía 221 al frente. “España no puede estar en manos de aquellos que no quieren un proyecto común”, sintetiza.

Una "oportunidad histórica"

“Que el acuerdo actual de Gobierno lo hayan refrendado las bases socialistas no es ningún impedimento para optar, al final, por esta vía. ¡Si ya dijo Sánchez que el 99% de los españoles no dormiríamos con un Gobierno en el que estuviera Podemos!”, aprecia Álvarez. “Sánchez muta, lo hace en varias fases; y con esto, si lo explica bien, como siempre, no habría ningún problema. Él es el que tiene en su mano levantar el teléfono y convocar esa mesa”.

¿Es viable realmente esa reunión, tras los noes repetidos de los líderes del PSOE y PP? El portavoz de Ciudadanos en Cantabria cree que sí. “Si Sánchez llama a una mesa, Casado no podría negarse a estar”, manifiesta. “Pedro Sánchez tiene la oportunidad histórica de rectificar”.

Porque, a sus ojos, es demasiado lo que está en juego, comenzando por la gobernabilidad futura del país. “El PP y PSOE nunca se han puesto de acuerdo, tan sólo para repartirse los jueces o taparse sus vergüenzas. Pero cuando ha habido que pensar en España, al final acababan apoyándose en nacionalistas para llegar a la Moncloa. Y de aquellos lodos estos barros”.

Arrimadas, la "única argamasa"

Pero, para momento trascendental, el que vive el secesionismo catalán: tras el fallo del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras —que ha permitido, además, que el expresident fugado, Carles Puigdemont, y su exconseller Toni Comín puedan acreditarse como eurodiputados— y el del TSJC, que inhabilita a Quim Torra, Felisuco defiende que queda “más que claro” que “son los socios que no puede tener Sánchez”.

“Nos tenemos que unir entorno a los 221 [la suma de los escaños de PSOE, PP, Cs y Navarra Suma] para sacar España adelante; no depender de Puigdemont y de Torra. Las sentencias dicen lo que dicen, no lo que los independentistas nos hacen creer que están diciendo”, resopla.

Así, especifica Felisuco, “la única opción que puede servir de argamasa es Inés”, dado que “obligaría a que el PP y PSOE piensen más en España”. “No se trata de la investidura, sino de hacer reformas necesarias e imprescindibles. Si cada ley depende de ERC, PNV, Junts, Coalición Canaria, el PRC, Teruel Existe, de Murcia, qué hermosa eres y Sevilla tiene un color especial. La oferta que pone Cs encima de la mesa es la sensata”.

Respecto a su homóloga nacional, que, como él, es la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y su candidatura a dirigir el partido tras la celebración de un congreso en los próximos meses, Álvarez se muestra “muy ilusionado y esperanzado”. “Es por su fuerza, su claridad de ideas; tiene una capacidad de comunicación tremenda y una estrategia acertada: estamos dando a España la posibilidad de un acuerdo histórico”, sonríe.

Los errores de Cs

El cántabro no es ajeno al vaivén que están viviendo sus compañeros de partido, comenzando con la dimisión del presidente, Albert Rivera. “Se nos van acumulando, como los milhojas, una cosa encima de otra. Después del 10-N todo se remueve en un partido que ha tenido malos resultados”, considera.

El porqué, en cambio, no lo ve tan claro: únicamente lo achaca a “muchas decisiones que se toman”. “Son gotitas que se van echando en un vaso: después del 26-M la gente igual no entendió las coaliciones o la oferta que le hizo Rivera a Sánchez una semana antes de que venciera el plazo de la investidura con tan sólo 3 condiciones”.

“Todo el mundo decía que no era posible con tan poco tiempo”, desliza, pero “el 10-N, en 36 horas, Sánchez llegó a un acuerdo de Gobierno con Podemos. Había tiempo de sobra”.