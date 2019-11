José Luis Ábalos: "Aspiramos a que la derecha participe en la operación desbloqueo"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este sábado que su partido aspira a que "la derecha pueda participar en la operación de desbloqueo", ya que "todos ellos en campaña se comprometieron a no bloquear".



Ábalos ha realizado estas declaraciones tras votar en la agrupación socialista a la que pertenece en Valencia para avalar el acuerdo de Gobierno en coalición alcanzado con Unidas Podemos. "Es la primera vez que hacemos una consulta a nivel nacional de carácter vinculante, es la primera vez que aplicamos los estatutos que establecen estas consultas", ha asegurado al respecto.



Preguntado por las negociaciones para la formación de Gobierno, Ábalos ha apuntado que, además del pacto alcanzado con la formación que encabeza Pablo Iglesias "no aspiramos más que a otros acuerdos con las fuerzas no tanto dispuestas a ayudar, como a desbloquear la situación". Se ha referido, según ha explicado, al PNV, Partido Regionalista Cántabro, BNG o Coalición Canaria.



Sin embargo, ha agregado que: "Evidentemente, también tenemos que abrir otros procesos de futuro, que tienen que ver con conflictos que tenemos abiertos y que hay que empezar a abordar". "Aspiramos, de todas formas, a que la derecha pueda participar en esta operación de desbloqueo, porque todos ellos en campaña se comprometieron a no bloquear tras dos elecciones seguidas", ha agregado.

Avisa a ERC: la Constitución, una "línea roja"

Preguntado por la negociación con ERC y cuáles son las "líneas rojas" del PSOE, Ábalos ha apuntado que "son las de siempre: la legalidad, el respeto a la Constitución y a la integridad territorial del Estado".



Sobre una hipotética negativa de ERC a apoyar el acuerdo de Gobierno y cuáles serían las alternativas para el PSOE entonces, el secretario de Organización socialista ha apuntado: "También hemos hecho un llamamiento a Ciudadanos. Tras perder 47 diputados ha de tomar nota, y tal y como se comprometió en campaña, no bloquear. No nos hemos dirigido solo a ERC. De hecho, nuestras primeras apelaciones han sido a los partidos que dicen que defienden la Constitución", ha concluido.