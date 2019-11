Sánchez avisa a Torra de "consecuencias penales importantes" si hay incidentes el 10N

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que si se producen incidentes en la jornada de reflexión o el día de las elecciones se pueden cometer delitos que tendrán "consecuencias penales importantes".

En esta línea, Sánchez ha vuelto a pedir a Torra que condene la violencia "sin ambages" para retomar el diálogo. "Sólo si hay una condena de la violencia, un respeto a la legalidad y un reconocimiento explícito de la otra parte no independentista se puede empezar a abrir una etapa de diálogo después de la sentencia que culmine en un acuerdo que lógicamente puede contar con el respaldo de las fuerzas políticas nacionales", ha remarcado el líder de los socialista en una entrevista en La Vanguardia.

Según el presidente del Ejecutivo, en Cataluña "no ha habido una confrontación entre la policía y los violentos, sino entre los violentos y la sociedad catalana, y los Mossos y la policía nacional han puesto en riesgo su integridad física".

No obstante, Sánchez reconoce que ha mantenido una conversación el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque es un "independentista razonable". Aunque, según él, "Esquerra forma parte a día de hoy de un gobierno con Torra, con el partido de Puigdemont, también presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos que por primera vez cumplía con el nivel de inversión fijado por el Estatut. A día de hoy, ERC, en los hechos, está alineada con Puigdemont".

Preguntado por el desbloqueo de la investidura tras las elecciones del 10 de noviembre, el líder de los socialistas ha reconocido que siempre ha"mirado a la izquierda" y que Unidas Podemos sigue siendo su "socio preferente". Aunque, "durante los últimos cuatro años en cuatro ocasiones han bloqueado la formación de un gobierno progresista".

En este sentido, Sánchez ha criticado con dureza la actitud del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Rivera ha hecho todo aquello que dijo que no iba a hacer. Dijo que iba a regenerar la política y ha apuntalado gobiernos del PP señalados por corrupción; dijo que iba a hacer que no se dependiera de los nacionalistas y no lo ha hecho; y dice ser un partido liberal y ha vetado al partido socialista y se ha abrazado a la ultraderecha", ha sentenciado.