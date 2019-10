14 de 14

Sólo los votantes de Unidas Podemos creen mayoritariamente (56,7%) que clausurar el Valle de los Caídos ayudaría a cerrar las heridas de la Guerra Civil.

Una opinión que no encuentra apoyos en ninguna de las otras grandes formaciones. En el PP (91,1%), Cs (88,1%) y Vox (93,4%) piensan que esa medida no surtiría efecto. En el PSOE, un 51,2% no quiere echar la persiana en Cuelgamuros, frente al 42,4% que sí lo cree necesario.