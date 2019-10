Madrid también gritará "basta" a la violencia en Cataluña: manifestación de Foro España en Sol

Las escenas de violencia vividas en Barcelona durante esta última semana tras conocerse la sentencia del procés han llevado a Foro España a mover ficha para decir “basta” en una concentración en la Puerta del Sol en Madrid. Su vicepresidente, Mariano Gomá, considera que “es intolerable” lo que se está viendo en Cataluña, especialmente en Barcelona, una ciudad que desde sus orígenes “ha sido lugar de paz, de convivencia, de tolerancia, de apertura al exterior y de cultura”, ha manifestado.

Foro España, organización creada hace poco más de un año y que no está vinculada a partido político alguno, ha decidido convocar a los ciudadanos que no puedan acudir a la gran manifestación organizada para este domingo por Sociedad Civil Catalana en Barcelona, a unirse a esta manifestación bajo el lema No a la violencia en Cataluña.

A los organizadores no les importa el número de asistentes: les importa que la gente se exprese y contribuir a poner en marcha a la sociedad civil. “Si la sociedad civil mira a la pared mientras pasan cosas, van a seguir pasando cosas, y por eso tenemos que decir basta”, ha afirmado Gomá.

Presencia de PSOE, PP y Cs

Advierten de que desde Foro España no van a decir a la clase política qué tiene que hacer: “No vamos a entrar en si se deben hacer reformas en la Constitución y en cuestiones así; no vamos a valorar las iniciativas que se están llevando a cabo”, ha reiterado Gomá. En la concentración habrá representación del PSOE, PP y Ciudadanos, lo que hace que la marcha sea “una excelente oportunidad para que escuchen lo que la gente les quiere decir”.

En el acto participarán Iñaki Arteta y Pedro Insua en representación del mundo de la cultura, y aún se está a la espera de la confirmación de otras personalidades.