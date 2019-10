Torrent plantea un pleno del Parlament contra la sentencia pese a estar apercibido por el TC

Los líderes independentistas en prisión aguardan el dictamen de la sentencia del procés que se prevé dé a conocer el Tribunal Supremo (TS) este mismo lunes por la mañana. Desde los despachos del Govern y el Parlament catalanes, controlados por el independentismo, son sabedores de que el veredicto de los magistrados va a poner a prueba, otra vez, las costuras de los separatistas que parecen más rasgadas que nunca.

Este sábado, a primera hora, este periódico adelantó el signo de la sentencia, que será condenatoria por sedición para todos los acusados de este delito: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquin Forn, Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los lideres de ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los otros tres acusados -los exconsejeros Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó- serán condenados a penas de inhabilitación y multa solo por desobediencia. La condena incluirá también el delito de malversación de fondos públicos, aunque no en toda la extensión instada por las acusaciones.

La respuesta del independentismo no se ha hecho esperar y sus activistas en las calles ya han comenzado a ensayar la repuesta al fallo de la sentencia del 1-O. Pero no sólo ellos, también los responsables políticos han lanzado su desafío. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que la Cámara catalana celebrará un pleno específico como reacción a la sentencia, para que los 135 diputados autonómicos puedan expresar sus opiniones "ante la gravedad de los hechos".

Esta decisión puede acarrear problemas al mandatario independentista. Esta misma semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado un incidente de ejecución contra resoluciones de la Cámara y ha advertido a los miembros de la Mesa y a Roger Torrent de las responsabilidades penales en las que pueden incurrir si no paralizan iniciativas parlamentarias contrarias a las resoluciones del alto tribunal.

Por eso, tramitar y votar iniciativas en el Parlament que se ratifiquen en el supuesto "derecho a la autodeterminación" podría provocar que Torrent y los miembros de la Mesa fueran acusados de presunta desobediencia. A pesar de la advertencia el mandatario independentista no parece dar marcha atrás en su decisión.

"Que les salga caro"

Asimismo, en una entrevista en el programa 'Faqs' de TV3, Torrent ha llamado a la ciudadanía a salir a las calles a protestar y "hacer que la represión del Estado sea insostenible". "Cada paso que hagamos deben ser pasos que vayan en la línea de agudizar las contradicciones democráticas del Estado, no las nuestras propias", afirmó el presidente del Parlament, que también aseguró que deberán de ser capaces de explicarlo internacionalmente.

Llamó el dirigente de Esquerra Republicana a crear "incentivos democráticos para que al Estado, desde el punto de vista político, le salga más caro intentar cronificar el conflicto, o incluso poner a los independentistas en la prisión, que sentarse en una mesa a negociar el referéndum".

Torrent reclamó que se apele al conjunto de la población de Cataluña que "aún no es independentista", y buscar compartir unos mínimos, y ha defendido que no solo hace falta movilización social, sino también capacidad de incidencia política en la gobernabilidad del Estado.

Sentada en la estación de Sants

En esta línea, a primera hora de este domingo un centenar de personas convocadas por la plataforma Pícnic per la República protagonizaron una "sentada" en el vestíbulo de la estación de ferrocarril de Sants, donde permanecieron algo más de una hora, hasta que los Mossos d'Esquadra les desalojaron.

Posteriormente, los agentes de la policía catalana fueron desalojando uno por uno a los activistas independentistas, entre los que había numerosas personas de edad avanzada, además del economista y exdiputado en el Parlament Germà Bel.

Tras salir de Sants, los independentistas se dirigieron a pie hacia la plaza de España, y allí tomaron la Gran Vía en dirección al centro de Barcelona. Ello obligó a cortar el tráfico y a desviar el recorrido de varias líneas de autobús metropolitanas, según indicaron fuentes de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).

Los separatistas prosiguieron su marcha y llegaron hasta el cuartel de la Policía Nacional en la Vía Laietana, donde profirieron todo tipo de insultos hacia los agentes. Esta marcha reunió finalmente a más de 700 personas, según la Guardia Urbana, ya que al centenar que inicialmente ocupaba el vestíbulo de la estación de Sants se sumaron otros manifestantes durante el recorrido de la misma.

Manifestaciones en el exterior

Las protestas continuarán este lunes como anunció la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que prepara una treintena de movilizaciones en el exterior. Las delegaciones de la entidad separatista en el extranjero organizarán manifestaciones en puntos emblemáticos de ciudades como Washington (EEUU), Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal), Ginebra (Suiza) o Ciudad de México (México) para intentar elevar sus protestas a nivel internacional.

En Inglaterra, por ejemplo, la ANC organizará una protesta el mismo día que se publique la sentencia, por la tarde, delante de la embajada española en Londres, y otra en Manchester, además de las ciudades escocesas de Edimburgo y Glasgow.

En Dublín, habrá concentración delante de la embajada española en la capital irlandesa, mientras que en Francia también se organizará una acción de protesta.

En Bruselas, la ANC llevará sus movilizaciones a la embajada española y, al día siguiente de la sentencia, ante la sede de la Comisión Europea, para lo que han convocado a eurodiputados de ERC y JxCat.

La campaña de la ANC en el exterior llevará por lema "Stand up for your rights, stand up for Catalonia” (Levántate por tus derechos, levántate por Cataluña), en busca de solidaridad internacional con los líderes independentistas juzgados por el procés.