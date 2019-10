'Fact checking' de Casado a Sánchez: la subida de las pensiones será como mucho de 9 euros al mes

Noticias relacionadas La Seguridad Social exhausta: 150 euros de cada pensión se pagan ya con cargo al déficit

Con la desaceleración rondando todos los actos de precampaña del Partido Popular, que busca exhibir músculo económico para marcar distancias con el resto de formaciones, el presidente popular, Pablo Casado, ha dirigido sus comentarios al centro de todas las dianas: el sistema de pensiones. Así, el dirigente le ha reclamado a Sánchez que sea honesto. Es decir: que especifique que la revalorización de las pensiones que ha anunciado el PSOE se traducirá, en el mejor de los casos, en 9 euros mensuales más por pensionista.

Actualmente, la pensión media en España es de 15.504 euros anuales, o lo que es lo mismo, 1.107,49 euros al mes en 14 pagas (datos de diciembre de 2018). Según los cálculos que hacen desde el PP sobre la fórmula que se aplica para la revalorización de las pensiones —una media de la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) que comprende de diciembre del curso pasado a noviembre de este año—, la subida anunciada a bombo y platillo no alcanzará apenas el centenar de euros anuales a cada bolsillo.

Así lo ha reprochado Casado al presidente del Gobierno en funciones este martes. "Ha anunciado que lo va a indexar al IPC, que está 0,1%", ha explicado el popular, para preguntarse "cuánto van a recibir nuestros jubilados". "Pongamos que al final del año el IPC va al 0,8%, como plantean los analistas financieros: se traduce en una subida de 4 euros para las pensiones de 600; de 6 euros para las de 700 y de 9 euros para las de 1.000".

"Estás creando expectativas que después no puedes cumplir por tu mala gestión económica", ha criticado Casado. "Es pan para hoy y hambre para mañana".

"Ni siquiera será el 0,82%"

Todavía no se conocen los datos de la inflación de los meses de octubre y noviembre. Las cifras expuestas por el presidente del PP se basan en una fórmula sobre la media de diez meses, en lugar de doce, y se obtiene un 0,82%. Voces económicas del partido comentan que "no va a ser siquiera el 0,82%. Como el IPC está bajando, es posible que sea incluso menos, probablemente".

Por todo ello, los populares no dudan en calificar la acción de Sánchez como un "anuncio demagógico y electoralista". "No hagamos política con las políticas de Estado", ha exigido Casado. "Es hipócrita que el partido que nos ha dejado arrinconados cuando la crisis ha apretado instrumentalice a los mayores".

El líder popular considera, además, que no se debe hablar fuera de la comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad de las pensiones. Pero también ha anunciado que su partido apoyará una subida de las pensiones si el Gobierno decide aprobarla de forma urgente a través de un real decreto.



A sus ojos, un presidente en funciones no debería anunciar una medida relacionada con las pensiones en un mitin porque, por ley, esta cuestión se reserva a un gobierno que tenga plena capacidad legislativa. Las pensiones, para el PP, tienen que quedarse fuera y no usarse para "arañar unos votos".