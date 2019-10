"¿Ellos o nosotros?": el PP calienta el 1-O con un enorme cartel para inaugurar su precampaña

Una disyuntiva. O A o B. Bueno o malo. Unidad o independentismo. Ellos o nosotros. El PP ha arrancado la precampaña el primer día de octubre con el despliegue de una enorme lona titulada "¿Ellos o nosotros?" sobre la fachada de la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova.

A lo largo de la semana, según confirman fuentes populares, por la mañana desvelarán una pregunta y, por la tarde, su respuesta. Así pretenden "aportar soluciones a la parálisis institucional, económica y social de España".

Con el "¿Ellos o nosotros?", el PP inicia durante esta semana una serie de reflexiones que dan respuesta al desbloqueo de la situación de nuestro país. No se trata del lema de la campaña -que aún no se ha hecho público-, pero sí que sumariza al mensaje que los populares quieren transmitir a los ciudadanos.

El comité de campaña, dirigido por el secretario general y número 2, Teodoro García Egea, desplegará su estrategia en torno al concepto España Suma, su intento fracasado de coalición con Ciudadanos. Ahora buscan concentrar todo los votos de los ciudadanos de centroderecha en torno a sus siglas, frente a los no constitucionalistas y a Sánchez.

España Suma, igual al PP

García Egea incluso aseguró este lunes que "España Suma sigue viva en la mente y en el corazón de muchos españoles que han visto que cuando nos hemos puesto de acuerdo hemos bajado impuestos en Andalucía o ganado las elecciones en Navarra". Su única petición es que los ciudadanos "que hagan posible España Suma el 10 de noviembre en las urnas" votando al PP tras el rechazo de los de Albert Rivera.

El no de Cs no sólo se ha consumado para con España Suma. Una vez que el PP asumió que la formación naranja no querían concurrir juntos a las urnas, intentaron que, dado que sí se iba a repetir la experiencia exitosa de Navarra Suma en la Comunidad Foral, sí que hubiera una foto de unidad. Sin embargo, tampoco lo consiguieron.

La única coalición con la que los populares concurrirán el 10-N, además de la navarra, será la que presenten en Asturias, junto con Foro Asturias.