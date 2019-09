Iglesias desliza una crítica del Rey a Sánchez: "Me ha dicho que no tardemos en negociar tanto si hay 10-N"

Era casi la hora de comer cuando Pablo Iglesias comparecía en rueda de prensa tras verse con el Rey en Zarzuela. Llegaba al Congreso para comparecer ante los medios en la sala de prensa con un mensaje claro. "Le he explicado al Jefe del Estado que hemos cedido, que nadie se lo ha puesto más fácil en toda Europa a un candidato para llegar al poder y que si Pedro Sánchez quiere un Gobierno de coalición, nuestra disposición sigue siendo plena".

Todo a pesar de los desplantes y humillaciones, que esta vez ha nombrado como "cesiones y vetos asumidos", en una nueva muestra de cómo Podemos mide su lenguaje en función del objetivo. Atentos a pasado mañana, si finalmente Felipe VI no puede proponer un candidato: Iglesias volverá al tono agresivo, la campaña ya se está diseñando. "Y tenemos argumentos más que de sobra", explican las fuentes de la dirección morada.

Uno de esos argumentos es que el PSOE ha demostrado que "nunca quiso pactar nada con nosotros", apuntan, "razón por la que hemos pasado meses de inacción, semanas de silencio, la negociación se ha dilatado a la espera de lo buscaba Sánchez, a Ciudadanos", decía unos minutos antes Ione Belarra, portavoz de Unidas Podemos en otro de los pasillos del Congreso. Y su líder dejó pasar todos los 15 minutos de su rueda de prensa para deslizar, en su última respuesta, que había hallado un nuevo aliado para las críticas a Sánchez: el Rey.

Según Iglesias, el Monarca le había trasladado durante la reunión que, en caso de que haya nuevas elecciones en noviembre, "no puede haber meses de inactividad" y el ganador de las mismas tendrá que decidir "en una dirección o en otra".

El líder de Podemos lleva desde el 28-A quejándose de los ya cuatro meses largos de dilación ne la negociación, en la que no se ha logrado ningún avance con el PSOE, y cree que ésta es un pensamiento que "tienen todos los españoles", entre ellos, Don Felipe: "Hay una cosa que me ha dicho y es que los tiempos de negociación no pueden ser como éstos; no puede ser que después de noviembre, si hay elecciones, vayamos a semanas de no hacer nada o vayamos a meses de inactividad".

"Decidir entre derecha o izquierda"

Es más, Iglesias, ya interpretando las palabras que supuestamente le habría trasladado el Rey, terminaba su alocución concluyendo que esa crítica velada a la negociación liderada por Pedro Sánchez en esos términos, debería empujarlo a que "después de noviembre debería haber una decisión del ganador de las elecciones en una dirección o en otra".

Y es que el secretario general del supuesto "socio preferente" del presidente en funciones había resaltado que "lo que está claro es que Pedro Sánchez si quiere, puede evitar la repetición electoral". Iglesias ha señalado que, tras el último movimiento de Albert Rivera, el PSOE tiene "una oferta a su izquierda, la de Unidas Podemos; y otra a su derecha, la de Ciudadanos", y que sólo tiene que decidirse por una. "Eso es lo razonable, no esperar que te apoyen gratis todos los partidos", ha dicho.

Para Unidas Podemos es evidente que el PSOE "ha preferido siempre pactar con Ciudadanos", como lo demuestra que "despacharon nuestra última oferta en dos segundos y ahora parece que les falta tiempo para reunirse con Rivera en el último minuto".