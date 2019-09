Viaje al único pueblo gobernado por España 2000, a la derecha de Vox: vírgenes, toros y damas

En Los Santos de la Humosa no hay burbuja del alquiler o problemas con los alojamientos turísticos. Tampoco hay medidas estrella contra la contaminación y solo llega una línea de autobús, la 275. Lo que sí que hay son muchos senderistas -decenas-, que visitan todos los días "el Balcón del Valle del Henares" -así se conoce también al pueblo-, para recorrer el Camino de la Perucha, que permite unas vistas privilegiadas a toda la sierra madrileña y parte de la de Guadalajara, así como al corredor de Henares.

La localidad, que se encuentra a unos 30 minutos en coche de Madrid, sí que cuenta es con un teatro municipal, gimnasios, escuelas y hasta un circuito de karts. En el bar más castizo no faltan parroquianos desde las once de la mañana, que leen atentamente el Marca. Y -ante todo- en el pueblo hay banderas de España, muchas banderas.

Los Santos de la Humosa cuenta con más banderas que habitantes por kilómetro cuadrado. Carmen Suárez

Estos días, sus calles respiran un ambiente festivo. De los balcones cuelgan las rojigualdas y estampas de la Virgen de la Humosa. No es para menos, faltan escasos días para que comiencen las fiestas del pequeño municipio madrileño. En ellas, los casi 2600 vecinos van a poder festejar un evento taurino tres años después. “En este pueblo, la virgen y los toros son los dos pilares para que la gente esté feliz”, explican los vecinos a EL ESPAÑOL.

Las Fiestas en Honor a la Virgen de la Humosa 2019 se celebran del 7 al 12 de septiembre y contarán con una radical novedad. No solo albergarán, por primera vez en tres años, un "festival taurino", sino que recuperarán las figuras de la Reina y las Damas, que serán "coronadas" en el pregón de las fiestas y acompañarán la tradicional procesión de la Virgen Patrona.

Para albergar las fiestas patronales, la plaza de toros de la localidad se acicala. El PSOE la cerró en 2016 alegando riesgo de derribo, aunque se siguió utilizando “para grabar reportajes, con gente sentada en la grada”, relata el nuevo alcalde Lázaro Polo, primer regidor nacional de España 2000. Desde que llegó al consistorio, tuvo clara cuál debía ser su primera medida: rehabilitar la plaza de toros para que vuelva a albergar festejos taurinos.

La plaza de toros de Los Santos de la Humosa se acicala antes de la gran reapertura. Carmen Suárez

En las elecciones municipales del pasado mes de mayo, el PSOE volvió a ser el partido más votado. Los socialistas, que llevaban gobernando en el municipio desde 2011, obtuvieron el respaldo de 551 vecinos. España 2000 quedó en segundo lugar con 279 votos. Le siguieron PP -216 votos- y Vox, con 134 papeletas. Con el objetivo de descabalgar al socialista José Ignacio Fernández Cogedor, las tres formaciones de la oposición se unieron conformando un ejecutivo alternativo y otorgando la vara de mando a Lázaro Polo, que se ha convertido en el primer alcalde de España 2000.

A pesar de aupar a España 2000 a la alcaldía, los populares decidieron no formar parte del nuevo Gobierno, al que sí accedió el concejal de Vox. "El PP nos pedía que uno de sus concejales fuera teniente de alcalde y llevar la dirección de funciones tan importantes como Urbanismo, Hacienda, Empleo, Turismo, Deporte... Nos pedían hasta 14 cosas y les llegamos a ofrecer once", justifica el regidor. Desde el PP, sin embargo, alegan que el nuevo alcalde tuvo "poco talante negociador".

A seis votos de la mayoría

"Nos quedamos a seis votos de lograr la mayoría absoluta y tuvimos casi el doble de votos que España 2000", cuenta Jazmín Jiménez Jiménez, portavoz y cabeza de lista del PSOE en la localidad de Los Santos de la Humosa.

La portavoz socialista cree que "este tripartito representa una gobernabilidad débil que tendrá que estar basada en continuos acuerdos y pactos con la dificultad que esto implica".

Por último, Jiménez Jiménez asegura que su partido va a ejercer "una oposición firme", ya que se siente "en la obligación de responder por esos vecinos que nos votaron, un 46% de los votantes".

Imagen del ayuntamiento de Los Santos de la Humosa desde fuera. Carmen Suárez

"No somos ogros que comemos niños"

Lázaro Polo Gismero llegó a la alcaldía casi de rebote. En 2015, el partido le propuso ir como tercero en las listas para el municipio. Una serie de carambolas le llevó a regir el pueblo en el que ha vivido toda su vida. "En el pueblo le conocemos desde chico. Ha vivido aquí siempre y se lleva bien con todos", explica una vecina.

"Yo estaba confundido en un principio", relata Polo, que prosigue. "A mí me abrieron las puertas a España 2000 con el eslogan 'no somos de izquierdas ni de derechas, somos españoles'. En mi cabeza yo lo ajusté y pensé: 'No somos de izquierdas ni derechas, somos santeros'. Por eso quise dar el paso al partido. En mi pueblo ha habido votantes de izquierdas y de derechas. Yo quiero englobarlos a todos".

Los Santos de la Humosa, el pueblo con el alcalde de España 2000 Carmen Suárez

El nuevo alcalde, de 38 años, compatibiliza su nuevo cargo con su trabajo como operario en un almacén de logística. La intensa actividad que supone regir la localidad, por pequeña que sea, le ha obligado a reducir a media jornada su otro trabajo. "Yo querría 20.000 euros, que es más o menos lo que yo pierdo por tener que trabajar media jornada en mi otro trabajo y atender al ayuntamiento. Pero aún no se han establecido los presupuestos ni los salarios. Llevo dos meses y medio sin cobrar un duro. Soy de aquí de toda la vida, no me importa estar gratis. Lo demuestro con hechos, no con palabras", explica Polo.

A Polo le fastidia la etiqueta de ultraderecha que acompaña a su partido. "Nos lo dicen como si fuéramos ogros que nos comemos a los niños. Yo me considero patriota. Para mí, ser patriota es ayudar a quienes lo necesitan, a la gente más humilde, a los chavales jóvenes que estudian, trabajan y quieren formar una familia.

Por último, Polo aclara que "una vez ha llegado a la alcaldía", él ya ha dejado "los partidos e ideologías a un lado" en pos de "trabajar por los vecinos de los Santos de la Humosa". Además, afirma que "si hay que aprobar mociones del PSOE por el bien del pueblo, se aprobarán" y defiende fervientemente al gobierno recién formado: "Daniel, el concejal de Vox, es una gran persona, nunca me ha hablado de dinero".

Lázaro Polo, alcalde de Los Santos de la Humosa por España 2000, atiende a EL ESPAÑOL. Carmen Suárez

¿Qué es España 2000?

El partido España 2000 fue constituido en julio de 2002. Actualmente su presidente es Rafael Ripoll. Carece de representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y su implantación es únicamente a nivel municipal. En su página web se posicionan en contra de "la mundialización que defiende la derecha liberal y conservadora, así como la socialdemocracia moderna", por el contrario creen en "la potenciación del Estado Nacional".

Coinciden con Vox en su defensa de la "derogación inmediata del Estado de las Autonomías", que -en su opinión-, ha "fragmentado al país de una manera preocupante, poniendo en peligro su unidad nacional".

Otro de los puntos de su programa es "sí a Europa, no a la Unión Europea". España 2000 cree que la UE "ha estado mal concebida desde el primer momento, al tratarse de un sistema de libremercado entre estados, basado en los principios mundialistas". A su vez, critican que "las fronteras han desaparecido, favoreciendo la movilidad de sus habitantes, entre ellos a los delincuentes".

Los carteles electorales de España 2000 aún permanecen en las calles. Carmen Suárez

Económicamente, proponen "proteger el mercado interno de la entrada de productos foráneos que torpedean la producción nacional". Además, su medida estrella es la creación de una Banca Pública, que ayudaría a "evitar la tiranía de los mercados y la Banca Privada, la cual ha esclavizado de por vida a miles de familias en nuestro país a través de créditos impagables y concedidos sin garantías, acompañados de cláusulas abusivas".

En cuanto a materia de inmigración, el partido considera que "la llegada de millones de inmigrantes de forma desproporcionada y sin control a nuestro país" se trata de "un problema importante, por mucho que las instituciones intenten mirar hacia otro lado" y que tiene repercusiones "en lo económico, en el ámbito socio-cultural y en la seguridad ciudadana".

Preguntado por la ideología de su partido, el alcalde de los Santos de la Humosa rehúye etiquetas, ya que considera que "en la prensa buscan pinceladas para insultarte gratuitamente y llamarte racista". No obstante, él mismo se define como "un patriota" que no es "ni de derechas ni de izquierdas".