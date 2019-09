Sánchez no descarta elecciones si Podemos no acepta su "tercera vía": "Un programa progresista"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha considerado que "no tenemos por qué ir a elecciones" ya que entre esta posibilidad y un Gobierno de coalición "hay una alternativa o tercera vía".

"La tercera vía" es "un gobierno progresista con un programa común progresista, que puede perfectamente cooperar con distintas opciones al gobierno de coalición que plantea Unidas Podemos durante los próximos cuatro años", ha dicho Sánchez en una entrevista en el diario El País.

Sánchez cree que todavía queda "tiempo de sobra" hasta el 23 de septiembre para negociar los puntos claves de ese programa común progresista que presentará el martes, pero no duda en descartar que la propuesta de Gobierno de coalición, como mantiene en estos momentos Unidas Podemos. "En la investidura fallida del pasado 25 de julio se demostró que la propuesta de coalición resultaba inviable".

"El Gobierno de coalición con Unidas Podemos resultó inviable por dos cuestiones esenciales. La primera, por la desconfianza que quedó manifiesta al explicar ellos por qué tenían que incorporarse al Gobierno de España y en segundo lugar, por su concepto de la coalición, que era más una coalición de gobiernos que un Gobierno de coalición", ha subrayado el presidente en funciones.

Preguntado por la posibilidad de unos nuevos comicios si no hay gobierno en septiembre, Sánchez ha asegurado que "si al final el 10 de noviembre tenemos que ir a elecciones, los progresistas de este país van a apostar con mayor contundencia por el PSOE".

"Cuatro años de estabilidad"

Sánchez ha añadido que los votantes progresistas apostarán "por un programa progresista" y que van a querer, además, "cuatro años de estabilidad".

El líder de los socialistas ha señalado que salir de este "laberinto" no es "tan difícil". A continuación ha vuelto a pedir la abstención de los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, para que la investidura no dependa de las fuerzas independentistas. "El PP y Ciudadanos dicen que no quieren elecciones. Yo no les estoy pidiendo que apoyen al Partido Socialista. Les estoy pidiendo que faciliten la formación del Gobierno que han votado los españoles".

El contenido de la entrevista se conoce después de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se haya quejado en un tuit de que el presidente del Gobierno en funciones no ha contactado con su partido "en todo agosto". Iglesias ha tachado la actitud de Sánchez de irresponsable y, a su juicio, esto sólo puede significar dos cosas: o bien "quiere elecciones y no busca acuerdos", o "pretende negociarlo todo en el último minuto".