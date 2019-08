El separatismo consigue que la teoría de la conspiración se apropie del aniversario del 17-A

17A: PROU MENTIDES!



Per què no s'investiguen les relacions dels terroristes amb els poders de l'estat?



Per què els partits espanyols impedeixen les comissions d'investigació?



Per què s'han abandonat les víctimes?



EXIGIM EXPLICACIONS!#17ANoOblidem#17AVolemLaVeritat pic.twitter.com/HqIUYzOU0j