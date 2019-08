Diecisiete voces diversas que han pedido a Albert Rivera un cambio de actitud en vano

La polarización del escenario político español no favorece la gestación de grandes pactos de Estado entre PP, PSOE y Ciudadanos. Pero si algún consenso ha habido durante los últimos meses capaz de unir a docenas de intelectuales, periodistas, políticos, juristas y empresarios, desde la socialdemocracia hasta el conservadurismo puro y duro, pasando por el centro y el liberalismo, ese ha sido el de la necesidad de un pacto entre Albert Rivera y Pedro Sánchez que garantice un Gobierno estable, progresista y liberal durante los próximos cuatro años.

Son voces coincidentes con la línea editorial de EL ESPAÑOL y cuya insistencia ha caído, por el momento, en saco roto. En contra de ese pacto se han posicionado únicamente las fuerzas reaccionarias y las populistas. Es decir, el populismo de extrema izquierda de Unidas Podemos y los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Y a la cabeza de todos ellos, Bildu y ERC, cuyo líder vegeta en la cárcel acusado de liderar un golpe de Estado contra la democracia española.

La compañía, sin embargo, no parece inquietar a Albert Rivera, cuya estrategia para Cs pasa por la ocupación del liderazgo de la derecha aunque eso implique poner al Estado de rodillas frente a una amalgama de fuerzas radicales cuyos objetivos políticos —la destrucción del pacto constitucional del 78 y el fin de la igualdad entre españoles– requieren para su éxito de la máxima inestabilidad posible a las puertas de la sentencia judicial más trascendental de la historia de la democracia española.

1. Mariano Rajoy (expresidente del Gobierno)

El pasado 20 de junio, Mariano Rajoy afirmó que "no sería bueno que se repitieran las elecciones generales". Luego, el expresidente del Gobierno pidió "un esfuerzo" para que se cierre pronto un Ejecutivo posible y se mostró partidario de un acuerdo entre PSOE y Cs con "un programa de Gobierno que daría una sólida mayoría".

(En el foro Premium del Atlántico, en Santa Cruz de Tenerife)

2. Nemesio Fernández-Cuesta (Técnico Comercial y Economista del Estado, expresidente de Prensa Española y del diario ABC, y exvicepresidente de Vocento)

"Nuestro problema hoy es la ausencia en el panorama político del liberalismo, del centro y de la centralidad. Ciudadanos, el partido que asume la bandera liberal, teóricamente ubicado en el centro político, compite abiertamente por el liderazgo de la derecha. (…) Es posible que acabemos teniendo que volver a votar en noviembre, pero nuestros votos de la pasada primavera ya dibujaron una mayoría absoluta de centro izquierda. Los 178 escaños de PSOE y Ciudadanos describen con claridad un deseo social de centralidad y liberalismo que debería ser atendido".

(En el artículo Liberalismo y centralidad: los 178 escaños de PSOE y Ciudadanos, publicado en el diario digital El Confidencial)

3. Teresa Giménez Barbat (exeuroparlamentaria y fundadora de Cs)

"Entiendo muy bien la dificultad de entenderse con el PSOE por los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas, que han sido un desastre. Pero esta negativa a cualquier posibilidad de entendimiento con los socialistas no es buena idea. (…) Se debería haber intentado poner condiciones al PSOE. Hacer una oferta con puntos concretos, aunque fuera para pasarle la pelota a los socialistas. Esta estrategia que han escogido no la entiende mucha gente".

(En una entrevista con el diario digital Nació Digital)

4. Iván Espinosa de los Monteros (portavoz parlamentario de Vox)

"Sería bueno para España [que Cs permitiera la investidura de Pedro Sánchez]. Así se evitaría un Gobierno de separatistas y comunistas".

(Durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio)

5. Francesc de Carreras (catedrático de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos)

"No entiendo que ahora nos falles, Albert, que nos falle Cs, que el joven maduro y responsable se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de 180 grados y antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España. Es ir contra toda tu trayectoria política, contra la trayectoria de Cs. Se te acusará, con razón, que por tu culpa arrojas al PSOE a pactar con Podemos y con los nacionalistas, precisamente aquello que Cs debía impedir.

Si rectificas pierdes credibilidad, en los últimos meses has dicho hasta la náusea que nunca pactarías con los socialistas. Pero muchos votantes de tu partido, y también de otros, creen que este país necesita un Gobierno sólido y si Cs contribuye a ello olvidarán esta desgraciada campaña. Estás a tiempo de rectificar. Si en 2016 acordaste con el PSOE un buen programa de gobierno, no hay motivo para que ahora no se repita tal operación. Recobra, Albert, la capacidad de liderazgo que has tenido en todos estos años y afronta con valentía la adversidad. Rectifica".

(En el artículo Querido Albert, publicado en el diario El País)

6. Manuel Valls (exprimer ministro francés, concejal del Ayuntamiento de Barcelona)

"Continuo pensando que no hay alternativa a Pedro Sánchez. La única vía posible para la gobernabilidad de España es un gran pacto de Estado entre los constitucionalistas. El futuro del país no puede estar en las manos de los populistas, de los separatistas y de los extremos".

(El 25 de julio de 2019, tras la investidura fallida de Pedro Sánchez en segunda votación)

Continuo pensado que no hay alternativa a @sanchezcastejon .La única vía posible para la gobernabilidad de España es un gran pacto de Estado entre los constitucionalistas. El futuro del país no puede estar en las manos de los populistas, de los separatistas y de los extremos. https://t.co/NRGGrjKfwO — Manuel Valls (@manuelvalls) July 25, 2019

7. Financial Times (diario económico británico de referencia en el ámbito anglosajón)

"Albert Rivera debería repensar su oposición a una coalición. (…) Un acuerdo daría al señor Sánchez una mayoría estable y al país el Gobierno que necesita. Si una nueva coalición procediera con reformas políticas permitiendo una mayor autonomía regional, al tiempo que se mantuviera la soberanía del estado español intacto, las tensiones sobre la independencia de Cataluña podrían disiparse. El foco podría entonces girar hacia la economía".

(En un editorial publicado el pasado 26 de julio)

8. Arcadi Espada (periodista de El Mundo y fundador de Cs)

"La ignorancia del principio de realidad y la insolvencia analítica han llevado a Cs a tomar una mala decisión respecto a las mayorías surgidas del 28-A. Y lo más asombroso ha sido el razonamiento subyacente, que incluso muchos de sus críticos han abonado: la idea de que una oferta de Gobierno a Sánchez sería mala para el partido, aunque pudiera ser buena para España. (…)

La peligrosidad política del Inescrupuloso [en referencia a Pedro Sánchez] está de más describirla. Llegó al poder a hombros de una mentira (los ciudadanos merecen un gobierno que no les mienta) y la mentira es una metástasis. Urge controlarla. Las elecciones otorgaron a Cs la posibilidad de hacerlo desde el Gobierno. Digo bien: desde el Gobierno. No hay mejor lugar para encadenar al Inescrupuloso. No hay mejor altavoz desde donde hablar a los españoles".

(En el artículo Malo para España y no digamos ya para Ciudadanos, publicado en el diario El Mundo)

9. Enrique Gimbernat (catedrático emérito de Derecho Penal)

"Ciudadanos debería intentar negociar con el PSOE un gobierno de coalición que, al disponer de 180 diputados, garantizaría un período de estabilidad durante los próximos cuatro años. Pero, de aspirar a convertirse en un partido bisagra socialdemócrata-liberal, lo que pretende ahora es llegar a ser la fuerza predominante de la derecha. Rivera no ha sabido digerir sus indudables éxitos electorales y se ha convertido en un político que no es de fiar. No le volveré a votar nunca más. Le voté en las generales, en las autonómicas, en las municipales y en las europeas. Pero ya se ha acabado. Tiene una oportunidad que no la tendrá más, la posibilidad de sumar una mayoría absoluta, con 180 diputados. Es algo único. Es incomprensible que se deje escapar ese momento".

(En una entrevista con el diario digital Crónica Global)

10. Manuel Conthe (expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exasesor de Cs en 2015)

"Yo llegué a creer que Rivera y Cs era un partido liberal serio, con sentido de Estado y espíritu regenerador. Pero me están empezando a parecer unos payasos, tan poco fiables como otros partidos y líderes. Como consuelo, siempre nos quedará Valls".

(Mensaje publicado en su cuenta de Twitter)

Yo llegué a creer q Rivera y C's era partido liberal serio, con sentido de Estado y espíritu regenerador. Pero me están empezando a parecer unos payasos, tan poco fiables como otros partidos y líderes. Como consuelo, siempre nos quedará Valls.@elmundoeshttps://t.co/dNERJirCIL — Manuel Conthe (@mconthe) June 13, 2019

11. Toni Roldán (exportavoz económico de Cs)

"No puedes sacrificar tus principios con un objetivo último que no sabemos cuál es, con la idea de que así serías creíble en la derecha. Rivera se equivoca. Lo primero es tener un proyecto claro de país. Yo no sé cuál es el proyecto que está vendiendo ahora Rivera, o en qué se diferencia del PP. Pero lo peor es que tampoco lo entienden nuestros votantes. Según el CIS, dos de cada tres votantes de Cs, vistos los resultados, quiere que Cs gobierne con el PSOE".

(En una entrevista para El País)

12. Federico Jiménez Losantos (presidente de Libertad Digital, locutor de Es la mañana de Federico y columnista de El Mundo)

"Nadie del centro, la derecha y lo que quede de izquierda nacional criticaría esa abstención de Cs y tampoco la del PP, por una razón aún más seria que la de Madrid hace cuatro años: el bien común; y no de un municipio sino de la nación y el régimen constitucional en que se encarna. Lo malo de no verlo como trámite o trágala patriótico sino como arma arrojadiza dentro de la oposición es que desmoviliza a los votantes de la derecha en un momento crucial: cuando se juega compensar o confirmar el triunfo del PSOE, pequeño en lo físico pero enorme en lo psicológico".

(En el artículo ¿Es malo abstenerse?, publicado en el diario El Mundo)

13. Antonio Garamendi (presidente de la CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

"Cs y PP deberían abstenerse en la investidura y dejar que gobernara Sánchez, que es quien ha ganado las elecciones, como ya hizo el PSOE en su día con Rajoy. (…) No digo que tengan que regalar la abstención, sino que sería bueno que fuera fruto de acuerdos que sean de interés general para que el país afronte la desaceleración económica".

(En una entrevista con el diario El Mundo)

14. Felipe González (expresidente del Gobierno)

"Por un rato piensen ustedes [en referencia a PP y Cs] qué quieren para España, no para sí mismos, de acuerdo con la voluntad expresada en las urnas por los españoles, piensen en los problemas más importantes de España y una vez que lo piensen tomen posiciones".

(Durante una charla en el XII Foro Atlántico, el pasado 24 de junio)

15. Salvador Sánchez-Terán (presidente del Foro España para el Progreso y la Solidaridad), juntamente con Sociedad Civil Catalana

"Un pacto entre PSOE y Cs tendría un gran prestigio a nivel internacional y permitiría reforzar la posición de España ante la Unión Europea. Sería una alternativa muy similar a las que se han hecho en Europa entre socialdemócratas y liberales o demócratas y populares. Contaría con una mayoría absoluta de 180 diputados en el Congreso, aprobaría unos Presupuestos Generales del 2019 rápidamente sin bagatelas ni concesiones innecesarias, permitiría acuerdos para abordar el problema político más serio que tenemos en este momento con el procés y afrontaría con una mayoría parlamentaria el diálogo para responder ante el secesionismo de Cataluña".

(En declaraciones a este diario).

16. El 23,2% de los españoles

"De las distintas opciones existentes para formar Gobierno la que más apoyo concita entre los ciudadanos españoles es un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, a pesar de que ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera han mostrado interés alguno en sellar ningún pacto entre sí".

(Juan Fernández-Miranda, de acuerdo a los datos de la encuesta de GAD3 para el diario ABC del 24 de junio)

17. Luis Garicano (europarlamentario y líder de Cs en el Parlamento Europeo)

"En el partido hay dos posturas legítimas: los que entienden que no se puede hablar con Sánchez dada la ruptura del constitucionalismo que ha provocado y los que creemos que hay que intentar tenderle la mano. Y que sea él quien la rechace. Deberíamos plantearle unas exigencias muy duras y claras que supusieran la ruptura con lo que ha hecho Sánchez en el último año. Podrían tener que ver con la aplicación del Estado de Derecho en Cataluña, con TV3, con aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la política lingüística. Cuatro años de un Gobierno con una mayoría muy amplia podrían permitir reconstruir muchas cosas".

(En una entrevista con el diario El Mundo)