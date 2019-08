Calvo profundiza las crisis con Podemos y califica de "exabruptos" los tuits de Pablo Echenique

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este jueves que los tuits del jefe negociador de Unidas Podemos, Pablo Echenique, "no son constructivos, no ayudan nada", e incluso muchos de ellos son "exabruptos al PSOE y al Gobierno".

"Esa es la realidad que ellos están construyendo, de nuestra parte no lo habrán visto, a lo mejor porque nuestras siglas nos pesan mucho", ha dicho Calvo a los periodistas tras una reunión para abordar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la Violencia de Género.

Según Calvo, las siglas del PSOE y su historia "pesan mucho" y los socialistas saben "cómo vestir las instituciones" que, en realidad son de los ciudadanos: "Hay que llevarlas con el interés general por delante y no con la miopía de tus particulares intereses".

Este miércoles, Echenique dijo en Twitter que las palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, hablando de desconfianza "recíproca" con Podemos eran una "excusa" para buscar un acuerdo con Ciudadanos o ir a elecciones.

La vicepresidenta ha dicho además que Unidas Podemos parece no ser consciente de que sus escaños en el Congreso, sumados a los del PSOE, no son suficientes para formar gobierno, así que ha reiterado su llamamiento al PP y a Ciudadanos para que el futuro Ejecutivo no dependa del independentismo.