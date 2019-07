PP: si Sánchez recula en Navarra "es un buen comienzo" para desbloquear el Gobierno

La presidenta del PP en Navarra y nueva vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, ha afeado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que gobierne en Navarra el PSN con la abstención de Bildu, evitando un Ejecutivo de Navarra Suma, pero ha manifestado que si reconsidera su posición en la Comunidad Foral, podría ser "un buen comienzo" para desbloquear el Gobierno de España.

"Mañana es la investidura de Navarra y Sánchez todavía está a tiempo de deshacer el pacto con Bildu, y desde luego sería un buen comienzo", ha declarado Beltrán este miércoles en una entrevista en Onda Cero sobre una hipotética negociación entre Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, para desbloquear el Gobierno y facilitar su investidura.

La dirigente del PP ha reprochado a Sánchez que quiera gobernar "a toda costa" en Navarra "beneficiándose" de Bildu, un partido que según ella, "es legal, pero inmoral y sigue amparando asesinatos". Así, le ha sorprendido esta decisión del PSOE, porque "siempre han votado en contra del nacionalismo vasco" junto con el PP.

"Me sobrecoge esta vía del PSOE porque siempre han votado como nosotros en contra de la imposición del euskera", ha criticado Beltrán, que considera que es "una traición política" a Navarra de Sánchez al permitir que el PSN gobierne con la abstención de Bildu. "Cuando el nacionalismo ya estaba noqueado en Navarra va Sánchez y les da oxígeno", ha lamentado.

Proyecto anexionista

En este sentido, la presidenta del PP navarro ha alertado de que Navarra "es una comunidad en peligro por el proyecto anexionista" y considera que es un "peligro" que los nacionalistas vascos sigan en el Gobierno "cuando el PSOE ha podido sacarlos".

"Sánchez no ha sido capaz de ceder en Navarra y por tanto no es un presidente que se merezca la Presidencia", ha señalado sobre el pacto de gobierno del PSN con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, para evitar un ejecutivo de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos que ganó las elecciones del 26 de mayo.

En este sentido, ha insistido en que el jefe del Ejecutivo en funciones está a tiempo de impedir un gobierno del PSN apoyado por Bildu. "Le lanzo al señor Sánchez que está a tiempo de deshacer lo de Navarra. A mí no me compete la decisión, pero todavía están a tiempo", ha afirmado al ser preguntada expresamente si el PP se pensaría la abstención si el PSOE da un paso atrás en la Comunidad Foral.

Exportación de la fórmula Na+

Sobre la fórmula de Navarra Suma, que cosechó buenos resultados en las elecciones autonómicas, Beltrán considera que extenderla a otras Comunidades Autónomas o a España "es un tema serio que hay que analizar, pero sería bueno".

"Se ha visto que ha sido una fórmula de éxito y es bueno que se externalice", ha expresado, dejando abierta la posibilidad de una gran coalición de los partidos de centroderecha, si hubiera una repetición electoral. "El PP ya lanzó ofertas a Cs y Vox por lo menos para las listas del Senado", ha destacado.

Asimismo, Beltrán cree que la desmembración de la derecha al haber más partidos, "no les ha beneficiado", por lo que no ha descartado exportar la fórmula de Navarra Suma. "No está de más estar unidos, porque la unión hace la fuerza", ha subrayado.

Fricciones en Génova

Por otro lado, preguntada por la ausencia del Presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y el Presidente de Andalucía, Francisco Moreno, que no acudieron a la Junta Directiva del partido de este miércoles en la que se conocieron los nombres de los principales cargos del PP, Beltrán ha negado que haya fricciones en la directiva.

"Hay mucho interés en querer crear fricciones que realmente no existen", ha manifestado, explicando que Feijoó y Moreno no asistieron a la reunión de la Ejecutiva "por diferentes compromisos en sus comunidades", y ha insistido en que "nada tiene que ver con un desaire a la dirección ni a Casado".

Así, ha recalcado que todos los miembros del PP tienen "el mismo objetivo" y que las discrepancias que puedan surgir alguna vez, "son sanas". "Puede parecer interesante y tiene morbo el hecho de querer hacer ver que hay cierta fricción pero no la hay", ha reiterado.

Sobre Maroto

Por último, la dirigente popular ha aplaudido el nombramiento del exvicesecretario general del PP, Javier Maroto, como portavoz del Senado. "Me parece un estupendo político de gran valor para el PP", ha señalado, al tiempo que vaticinaba que "va a ser un gran portavoz en el Senado".

Sobre la polémica que hubo por el empadronamiento de Maroto en el municipio segoviano Sotosalbos para poder ser designado senador por Castilla y León, tras perder su escaño en el Congreso por Vitoria, Beltrán no lo ve "llamativo". "Muchísimas otras personas se han empadronado en otras zonas para ser senador autonómico y no me parece llamativo", ha expresado.