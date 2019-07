Uno de cada tres españoles premiaría la lista más votada para desbloquear la crisis política

Después de que Pedro Sánchez no lograse ponerse de acuerdo con Podemos para formar Gobierno y la posible vía de una gran coalición con el centro-derecha parezca imposible —sobre todo tras la más que probable investidura de María Chivite en Navarra gracias a la abstención de EH Bildu—, la opción de unas segundas elecciones sigue creciendo. Sin embargo, nadie, o casi nadie, quiere eso. Para empezar, supondría echar a la basura 180 millones de euros. Y para seguir, unos nuevos comicios no resolverían el bloqueo.

Ante esta situación, muchos españoles se preguntan cuál es la mejor forma de evitar que se vuelva a repetir un bloqueo así. Según desvela el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, casi un tercio (el 32,4%) cree que la solución mas apropiada para facilitar los procesos de investidura sería añadir una prima de escaños a la lista más votada, de tal forma que esta partiese con ventaja a la hora de negociar y necesitase menos socios para formar Gobierno. Esto ya se hace en otros países como Portugal, Italia o Grecia (donde de los 300 escaños nacionales, 50 son una prima para la primera fuerza).

En los últimos años, el PP ha defendido en varias ocasiones esta fórmula y la ha llevado tres veces al Congreso sin éxito. Pablo Casado, por ejemplo, habló de ella en su primer discurso como presidente de los populares hace un año. A principios de junio, tras las elecciones, fue Núñez Feijóo quien pidió también una reforma que facilitase un Gobierno de la lista más votada ("No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en Gobierno", dijo).

Ahora, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, un 53,3% de los votantes socialistas aprobaría esta vía. Con un 36,8%, también es la opción favorita de los del PP. Además, es la segunda opción para los seguidores del resto de partidos: Ciudadanos (23,5%), Unidas Podemos (20,8%), Vox (20,6%) y de los nacionalistas (19,5%).

'No' a las segundas oportunidades

Sin embargo, para un 16,5% de los votantes españoles, la mejor opción es castigar a aquellos que se presenten a una sesión de investidura y fracasen en su intento. Esta es la opción preferida entre los votantes de Ciudadanos (29,5%), Vox (41,4%) y los nacionalistas (21,7%).

Los votantes del PSOE no están de acuerdo (5,5%), puesto que esta medida supondría que Pedro Sánchez no pudiese volver a ofrecerse como presidente. En el PP, en cambio, esta sería la segunda mejor opción (14,4%).

Podemos prefiere acortar los plazos

La tercera opción mayoritaria (12,6%), y la preferida por los seguidores de Pablo Iglesias (25,5%), es acortar los plazos de las negociaciones y las investiduras. Esta es una vía que también tiene buena acogida entre los votantes socialistas (12,3%) y los nacionalistas (13,3%), pero muy poco apoyo entre los de Vox (6,7%). Los de PP (10,9%) y Cs (11,5%) se mantienen en unos porcentajes similares a la media nacional.

Otras opciones pasan por que solo se pueda votar sí o no (la preferida por el 7,6% de los españoles), que haya menos partidos representados en el Congreso (8,8%) —ya sea subiendo la barrera al 5% o haciendo una única circunscripción nacional— o que los partidos deban presentarse en todas las comunidades autónomas de tal forma que se dificulte la entrada a los partidos regionales (7,3%). El 15% de los encuestados no sabe qué hacer o no contesta.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 entrevistas a ciudadanos de 18 o más años aleatorias en todo el territorio español, entre las 18 horas del día 25 de julio y las 18 horas del día 26. Multicanal 700 a panel online respresentativo del total nacional por sexo, edad y CCAA, y 300 telefónicas aleatorias.

Los datos finales se han equilibrado por sexo, edad, situación laboral, y recuerdo de voto. Error < +/ 3%. Los cálculos están automatizadas con plataforma Gandia Integra © y algoritmos en "R",. Incluyen controles de calidad internos y códigos CCI/ESOMAR y LOPD . Sociometrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.