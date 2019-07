Piden que la Fiscalía investigue el espionaje en el recreo: "Es totalitario; buscan amedrentar"

"Propio de regímenes totalitarios". "Pretenden amedrentar". "Es digno de La vida de los otros". "Una infamia". Estas son sólo algunas de las reacciones que ha provocado entre los partidos constitucionalistas la noticia de que la entidad catalanista Plataforma per la Llengua infiltró topos en cincuenta escuelas catalanas para espiar el idioma utilizado por profesores y alumnos. El resultado de dicho espionaje fue el Estudio sociolingüístico en los patios de las escuelas e institutos de las zonas urbanas de Barcelona, presentado en público el jueves.

La respuesta de los partidos constitucionalistas ha sido tan contundente como unánime, según las opiniones recabadas por EL ESPAÑOL. Fiscalizar el idioma que niños y profesores hablan en el recreo es un paso más en la deriva del nacionalismo catalán hacia formas predemocráticas e inéditas en la Europa de los últimos setenta años.

No es la primera vez que Plataforma per la Llengua se ve envuelta en un escándalo. Entre los partidos constitucionalistas se considera a la entidad como una suerte de consejería privada de la Generalidad encargada de imponer las políticas lingüísticas decididas por los partidos nacionalistas. Según el concejal de Ciudadanos en Hospitalet de Llobregat Jesús Martín, Plataforma per la Llengua ha recibido durante los tres últimos años, y sólo de la Generalidad, 1.860.000 euros.

Joan López Alegre, número dos del PP por Barcelona tras Cayetana Álvarez de Toledo en las pasadas elecciones generales, cree que la educación en Cataluña se ha convertido en "un drama".

"El sistema público y el concertado han convergido creando un único sistema que no tiene por objetivo básico la formación de los alumnos, sino la instrucción y el adoctrinamiento", dice López Alegre. "En este sistema, la lengua se ha convertido en una obsesión y conceptos falsos se dan por supuestos. Lo que está sucediendo en Tarrasa, lo de los patios… no es casualidad. Tiene por objetivo amedrentar, que los padres en casa les digan a sus hijos 'no te metas en líos en el colegio, di sí a todo, habla en catalán, que no te vean raro".

Poco se habla que la Plataforma per la Llengua, esa que espía niños en los patios de los colegios para detectar si hablan en catalán, ha recibido, en solo 3 años, 1.860.000€ de subvención a dedo de la Generalitat.



1.860.000€ más de lo que destina la Generalitat a guarderías. — Jesús Martín (@jesusmartincslh) 19 de julio de 2019

Alejandro Fernández, líder del PP catalán, afirma que la noticia es digna de La vida de los otros, la película de Florian Henckel von Donnersmarck que muestra los métodos de control y de espionaje llevados a cabo por la Stasi, la Policía secreta de la Alemania comunista (RDA), contra sus intelectuales disidentes. Fernández afirma también que su partido presentará el lunes varias iniciativas parlamentarias contra lo que él califica de "mayúsculo escándalo".

Esto es muy grave. No sólo porque se dedicaban a espiar a los niños en el recreo sino también porque el conseller Bargalló lo conocía y lo permitió. Y el remate: mintió en sede parlamentaria llegando a afirmar que ni conocía a la Plataforma per la Llengua https://t.co/ui1fUTQaYf — Daniel Serrano (@DaniSerranoPP) 19 de julio de 2019

Propio de regímenes pasados

Ester Muñoz, exsenadora del PP, no se queda atrás. "Me parece gravísimo y propio de esos regímenes totalitarios del siglo XX que ya se habían superado en Europa. Lo peor es la justificación que da el presidente de la plataforma, Òscar Escuder, cuando dice que Cataluña 'se juega la supervivencia de su lengua'. Las lenguas no tienen derechos. Las personas tienen derechos. El problema es que el nacionalindependentismo catalán cree que los castellanohablantes no tienen derechos. Porque no son personas, son 'bestias', según dijo Quim Torra. Y todos sabemos que las bestias no tienen derechos".

En el grupo parlamentario de Cs en el Congreso de los Diputados, la indignación se podía cortar en el aire con un cuchillo. "Espiar a menores con la finalidad de someterlos, sin autorización de los padres y engañando a los profesores es una de las mayores infamias del separatismo, que ha demostrado ya que no se detiene ante nada. Espiar, adoctrinar y señalar a los menores en las escuelas es infame y la Fiscalía debería investigar a la entidad que lo ha hecho y pedirle responsabilidades, pero también al Gobierno por entregarle cuantiosas subvenciones para actos tan reprobables como ese".

Una amenaza europea

El europarlamentario de Ciudadanos Jordi Cañas, que habla con EL ESPAÑOL desde Bruselas, anuncia que su grupo llevará el asunto hasta la Comisión de Derechos Fundamentales. "Esto es el preludio del aumento de la presión en las escuelas por parte de los partidos nacionalistas. Plataforma per la Llengua es la misma entidad que incitaba a la delación lingüística en una de sus webs ya en 2010, con José Montilla como presidente de la Generalidad. También son los mismos que diseñaron una aplicación para señalar a los comercios que no atendían o rotulaban en catalán y los que premian, irónicamente, al 'anticatalán' del año".

"Las subvenciones de la Generalidad son sólo una pequeña parte del dinero que reciben de las Administraciones catalanas", añade Cañas. "Luego reciben dinero de ayuntamientos y de otros organismos. También los contratan para realizar estudios de todo tipo. En la práctica, Plataforma per la Llengua son los ejecutores de las políticas lingüísticas de la Generalidad en el ámbito social".

La pregunta es de cajón. ¿Cómo se reciben este tipo de noticias en Europa? ¿Está decayendo por fin en el Parlamento Europeo la narrativa catalanista que habla de un pueblo oprimido por un Estado español cuasifranquista? "Por suerte, en Europa el tema catalán empieza a ser residual y los partidos nacionalistas catalanes ya están dentro de los grupos más 'frikis' de la Cámara, aquellos que son considerados como una amenaza por todos los Gobiernos europeos. Ya están donde les toca. Y ahora vamos a avanzar a partir de ahí".