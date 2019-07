Francisco de la Torre, a un paso de dejar Cs por la contribución de Rivera al bloqueo institucional

Francisco de la Torre podría seguir los pasos de Toni Roldán y abandonar Ciudadanos en los próximos días. El diputado por Madrid y responsable de Fiscalidad del partido liberal está “meditando” dejar el partido y dimitir como parlamentario, según confirman a este periódico fuentes de su entorno.

La dimisión de Toni Roldán, portavoz adjunto en el Congreso y responsable de Programas de Cs, ha provocado una crisis en el equipo económico de Cs, que está pendiente de reorganizarse con Marcos de Quinto a la cabeza. El exvicepresidente de Coca Cola se convirtió en fichaje estrella de Rivera para estas elecciones, y concurrió como número dos en Madrid.

Junto a Roldán, también abandonaron el proyecto Javier Nart, hasta ahora responsable de Asuntos Europeos, y Xavier Pericay, fundador del partido. El goteo podría continuar ahora con la marcha de De de la Torre.

La decisión, en cualquier caso, todavía no está tomada. De la Torre aún no ha hablado con el presidente del partido, Albert Rivera, con el que espera conversar en los próximos días. Lo que sí es seguro es que dejará Ciudadanos si finalmente hay nuevas elecciones y los 57 votos de Rivera en la Cámara Baja contribuyen al bloqueo institucional. En ese sentido, De la Torre es partidario de que Cs sea “parte de la solución y no del problema”, según explican fuentes de su entorno a este diario.

En caso de dejar el partido liberal, De la Torre se reincorporaría a su puesto en la Agencia Tributaria, donde trabajaba como inspector de Hacienda. El cargo lo dejó en 2015 para fichar por Cs, partido con el que concurrió a las elecciones generales de ese año –y las de 2016- como número dos de Albert Rivera. Sin embargo, su nombre ha perdido peso en las filas naranjas, ya que en los comicios del 28-A iba como número seis del partido.