Cs descarta un acuerdo con Vox en la Comunidad de Madrid: "Antes iremos a elecciones"

Los dirigentes de Ciudadanos dicen no perder el tiempo en evaluar la estrategia de Vox: "Nos da igual si van de farol o no". La formación liberal, cuando el margen para confeccionar el nuevo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se estrecha, sigue en las mismas. "No habrá acuerdo con ellos. Antes vamos a unas nuevas elecciones", trasladan fuentes de la Ejecutiva.

A lo largo de este lunes y durante el martes, el presidente de la Asamblea regional, Juan Trinidad (Cs), mantiene contactos con los líderes de las distintas formaciones. Rocío Monasterio, de Vox, ya le ha visitado. Insiste en que no apoyará a Díaz Ayuso si no firman un "acuerdo a tres bandas" con PP y Ciudadanos.

La fórmula andaluza, cuenta un dirigente de Vox a este diario, ya no le vale a Abascal. En Sevilla y en la ciudad de Madrid, prosperó el "pacto indirecto"; un acuerdo que les une a Cs, pero con el PP como puente. Ahora, buscan el trato frente a frente. Y reiteran que no cederán.

Monasterio sobre Cs: "Ni me ha llamado, ni nos hemos encontrado"

Un mandatario afín a Rivera indica que los liberales no echarán por tierra lo aprobado en su Ejecutiva: "Ni gobiernos ni acuerdos programáticos con Vox". Por eso, detalla esta fuente, no les importa si el órdago de Abascal es de cartón, como lo fue en la capital, que terminó con la investidura de José Luis Martínez-Almeida.

El encuentro entre el presidente de la Asamblea y Monasterio ha sido el más enjundioso de todos, al ser Trinidad parlamentario de Ciudadanos. El deshielo de los liberales tan sólo llega a los dos encuentros -ambos en privado- mantenidos por Aguado y la candidata de Vox. "De ahí no pasará", aseveran en Alcalá, 253.

Si el guion se cumple, no habrá ni un solo partido que reúna a priori apoyos suficientes para ser investido. De ahí que Trinidad pueda convocar el pleno sin candidato. Sería una forma de poner el cronómetro en marcha. La sesión se celebraría entre el 5 y el 11 de julio. A partir de ahí, el plazo para formar un Ejecutivo culminaría el 11 de septiembre. En caso de no haber acuerdo, habrá elecciones.

La opción Gabilondo, afirman en Ciudadanos, no es posible. La proclamación del socialista exigiría, como mínimo, la abstención de los liberales ante un Ejecutivo apoyado por Más Madrid y Podemos. Y no darán ese paso.

Vox carga contra Cs

"No vamos a apoyar ninguna investidura porque no hemos llegado a un acuerdo con nadie", aseguraba este lunes Monasterio tras reunirse con Trinidad, en el marco de la ronda de contactos que finalizará este martes, cuando el presidente de la cámara despache con Íñigo Errejón (Más Madrid), Ignacio Aguado (Cs), Isabel Díaz Ayuso (PP) y Ángel Gabilondo (PSOE).

Durante una breve rueda de prensa tras ese encuentro, la candidata de Vox explicó que si bien su negociación con el PP se desarrolla "con normalidad y avances", no ha tenido ningún contacto con Aguado "después del famoso café secreto". En ese sentido, subrayó que no entiende el comportamiento de los naranjas, que actúan con ellos "como lo hacen los separatistas supremacistas, excluyendo".

Y, en ese duro tono contra Cs continuó durante su comparecencia Monasterio, que recordó a Aguado que en 2015, cuando posibilitó el Gobierno de Cristina Cifuentes, firmó junto al PP un programa de 76 puntos. "Nosotros no pedimos 76, solo pedimos tres".

"No podemos entregar nuestros votos a cambio de nada, que es lo que se nos exige desde Ciudadanos", zanjaba Monasterio, que confía en cerrar un acuerdo con el PP en los próximos días y da un margen más amplio a Cs. "Quizá les hace falta pasar el verano para ir a consultar a Macron qué tienen que hacer", decía con cierta sorna.