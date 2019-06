Por qué el PSOE tiene carroza en el Orgullo tras pactar con un partido que se hizo la foto de Colón

Los organizadores de la manifestación del Orgullo Gay en Madrid, La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y COGAM, han oficializado su veto a Ciudadanos y PP en la edición de este año, pero no a PSOE o Unidas Podemos. ¿El motivo? Ambas formaciones, denuncia COGAM, han pactado con "partidos homófobos" y han ido de la mano de la "extrema derecha" como se vio en Colón en la manifestación de comienzos de año.

En la citada plaza coincidieron en febrero los de Pablo Casado, los de Albert Rivera y Vox, pero también partidos con menor representación institucional como UPN, UPyD o el Partido Aragonés. Y, de hecho, con estos últimos el PSOE ha suscrito un acuerdo para que el candidato socialista y actual presidente en funciones Javier Lambán continúe al frente del Gobierno de Aragón los próximos cuatro años.

A raíz de esa foto, y por no suscribir el decálogo de la organizadora del Orgullo -que pide en uno de sus puntos "no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar", COGAM decidió castigar a Cs y dejarle sin carroza. Será la primera vez que Cs no podrá tener carroza oficial.

"Nadie nos va a repartir carnets de defensa del colectivo LGTB", aseguraba Ignacio Aguado, candidato de Cs a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde la formación naranja lamentan que este año haya que firmar "documentos políticos" para defender los derechos LGTBI.

El PSOE pacta con el PAR

"Ni el Partido Popular, ni Ciudadanos tendrán representación oficial en la marcha y, por tanto, no llevarán carroza a diferencia de otros partidos como PSOE y Podemos", zanjaba un comunicado una de las organizadoras del Orgullo.

COGAM olvida, sin embargo, que los socialistas sí han pactado con un partido que estuvo en Colón en febrero, un partido regionalista de derecha cuyos votos son clave para que el PSOE se mantenga en el poder en Aragón.