Iglesias condiciona su apoyo a la investidura a que Sánchez le nombre ministro

El líder de Unidas Podemos advierte, un día antes de que se reúna con Pedro Sánchez para un posible pacto de investidura, que quiere un gobierno de coalición y con ministros de Podemos, nada de independientes.

"Más de 3,7 millones de ciudadanos nos han dado su confianza en forma de 42 diputados que son imprescindibles para que haya un gobierno y si nos estamos en el Gobierno no va a haber políticas progresistas. La política no va de confianzas", advierte.

Eso sí, matiza que la representación de Unidas Podemos tiene que ser proporcional a ese resultado, "lo que a cada uno le toca", pero no quiere que Sánchez le prometa muchas medidas sociales y luego pacte con otros partidos las decisiones económicas: "Nos tienen acostumbrados a campañas rojas y gestión de gobierno de color naranja o azul, por eso queremos entrar en el gobierno".

Eso sí, que Sánchez se quede tranquilo, Iglesias ha confirmado que no van a pedir sectores claves para el Ejecutivo: "No vamos a exigir ministerios de Estado pero podemos hacer un diseño proporcional. A nosotros lo que nos interesa son las carteras sociales, que se acabe con la temporalidad, que haya justicia fiscal... Trabajo", desliza.

Y a la hora de hablar de nombres no sólo no se autodescarta sino que, con una metáfora, advierte de que sus intenciones es ser un 'ministrable': "¿Qué sean independientes los que ocupan los ministerios? Nosotros no vamos a plantear ningún veto a las propuestas de nombres que haga el PSOE y no creo que el PSOE haga veto a los nombres que planteemos. Las personas que proponemos nosotros las proponemos nosotros".

¿Pero serán personas de la cúpula de Podemos? ¿Será Pablo Iglesias un ministro de Sánchez? "Los que nos presentamos y lideramos listas es que aspiramos a gobernar. Me parecería una locura que Sánchez presentara a otra persona como presidente de Gobierno, ¿verdad?. Está en su derecho pero lo lógico es que no".

Iglesias ha querido remarcar que el acuerdo tiene que estar listo antes porque Pedro Sánchez no puede llegar a la sesión de investidura sin los votos que le garanticen su nombramiento pues podría haber sorpresas.

"No concibo ni como hipótesis que Pedro Sanchez se presente a una investidura sin un acuerdo de Gobierno" y es que el precio de su apoyo no puede ser más claro: "Es evidente que es imprescindible estar en el Gobierno para garantizar los 42 diputados de Unidas Podemos".

El resto de votos que le faltan tendría que trabajárselos el propio Pedro Sánchez: "No voy a negociarle la mayoría absoluta a Pedro dos veces, como ya hicimos con la moción de censura. Entre viaje a Japón y viaje a Japón se curre su gobierno", ha criticado.

El líder de Unidas Podemos asegura que no entiende por qué se pueden negociar gobiernos de coalición con el PSOE en Valencia, Baleares e incluso Cantabria y no en el Gobierno central. Un órdago que mañana le va a plantear a Sánchez en su reunión donde puede chocar con la insistencia del socialista de hacer un gobierno monocolor.