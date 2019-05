Bildu propone dar casa y trabajo a los terroristas de ETA que salgan de la cárcel

Bildu ha incluido en su programa electoral para estos comicios municipales un apartado concreto dedicado a "presas/os", así sin apellido, para que quede claro que son de todos, no sólo de ETA. Y propone "activar ayudas dirigidas a familiares de presxs [sic], para hacer frente a los gastos derivados de la dispersión".

Pero en el caso de la candidatura al Ayuntamiento de San Sebastián, el partido heredero de Batasuna es más explícito: propone colocar en empleos públicos y alojar en viviendas del consistorio a los etarras que salgan de prisión para ayudarles a "adaptarse a su nueva realidad".

Las víctimas, denuncia Consuelo Ordóñez, están "hartas" de que se esté reescribiendo la historia de ETA. De que sean los violentos y sus herederos los que marquen el relato de aquellos años. De que nadie las apoye más allá de declaraciones políticas. De que las medidas de las instituciones vascas favorezcan "la integración" de los terroristas, de los asesinos. De los "ex presos o refugiados", como los llaman en el programa electoral de EH Bildu.

"Nunca encontrarás una víctima que haya encontrado un trabajo gracias a las leyes vasca o estatal para nosotras", subraya la presidenta de Covite en conversación con EL ESPAÑOL. "Y el poder en el País Vasco lo tienen ellos, los nacionalistas del PNV y los abertzales".

"Riesgo de exclusión"

"No es nuevo lo de ayudar a los presoas", prosigue Ordóñez, "lo llevan haciendo toda la vida... el caso es que ahora lo legitiman en leyes". La hermana de Gregorio Ordóñez, líder del PP vasco asesinado en 1995, se muestra indignada con "la traición de años desde Zapatero a todo el Gobierno de Rajoy". Y lo ejemplifica, sin querer entrar en detalles en los miembros de su Colectivo de Víctimas del Terrorismo. "Nadie nos da trabajo, al menos a las víctimas que nos hemos significado públicamente, no hay ayudas, sólo nos intentan manipular".

La viuda y la hermana de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar (i), y Consuelo Ordoñez (c), junto a la exdirigente del PP vasco María San Gil. EP

Ordóñez tuvo que salir del País Vasco hace años. Ella, con plaza de procuradora judicial, no lograba que le fueran otorgados poderes ante los tribunales. No había clientes que firmaran a sus abogados los papeles para ser representados por ella. Ahora se le ha acabado el paro hace meses, vive en Valencia y le cuesta incluso llegar a fin de mes. "Soy un caso extremo, pero para mí, no soy un caso excepcional", señala.

El punto 88 del programa electoral de Bildu en las elecciones municipales de San Sebastián, titulado "Instrumentos para ayudar a adaptarse a su nueva realidad a personas ex presas políticas y exiliadas en su vuelta a casa", plantea "acordar un protocolo que recoja la trayectoria y acciones a seguir por ex presos y ex presas políticas" a los que iguala con "cualquier otro ciudadano o ciudadana en riesgo o situación de exclusión".

Así, Reyes Carrere, la candidata a alcaldesa de la capital guipuzcoana pretende "mejorar su empleabilidad, facilitando que encuentren trabajo" e "impulsar que puedan tener la posibilidad, por ejemplo, de acceder a viviendas sociales de alquiler".

La terminología con la que se refieren a los etarras fugados también solivianta a Consuelo Ordóñez. "EH Bildu también se compromete a ayudar a las personas refugiadas que deseen volver a Euskal Herria. Pedimos la vuelta a casa de todas las personas presas y refugiadas y trabajaremos para lograrlo", termina ese apartado del programa.

La palabra de Marlaska

"Refugiados... ¡son huidos! Etarras escapados a los que hay que buscar e ir a detener", asegura vehemente. Por eso, Covite ha celebrado como pocas la fotografía de Josu Ternera arrestado esta semana en una pequeña localidad de los Alpes franceses. "Cuando llegó este Gobierno, el ministro Fernando Grande Marlaska se reunió con nosotros", explica Consuelo Ordóñez, "y le pedí entre otras cosas que nos diera la foto de la disolución de ETA protagonizada por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado... y nos la ha dado".

Josu Ternera, momentos antes de ser detenido este jueves en Francia.

Covite confía en que este Gobierno "siga cumpliendo" y no ceje en el empeño de perseguir a los terroristas que siguen huidos. "Son unos 30, y si han dado con Ternera es porque es verdad que era una prioridad para el Gobierno. Ahora, que sigan con los demás".

Ordóñez, hermana de un líder popular al que su partido homenajea cada año, se siente muy lejos del PP y celebra las políticas actuales del PSOE. "Me interesan los hechos, no las palabras", alega, "¿a mí qué me importa que Bildu les votara en la moción de censura? Lo que cuenta es lo que están haciendo". Y añade, para culminar, "el ministro se ha comprometido a igualar las ayudas a víctimas con casos no resueltos, que hoy están en la mitad, eso es lo que nos interesa... y eso nunca tuvo voluntad de hacerlo Juan Ignacio Zoido".