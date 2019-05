JxCat abandona el debate de TV3 en protesta por los vetos de la Junta Electoral

🎥 @aleixsarri: "Avui la JEC ha decidit violar els drets polítics de @toni_comin, @KRLS i @junqueras. És intolerable. Per això, no participarem del #DebatTV3CatRadio i jo marxaré d'aquest plató. No normalitzarem la repressió. No ens rendirem i ens en sortirem"#JuntsxEuropa pic.twitter.com/v5KBOMjza3