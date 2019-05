El PP, como "el Liverpool", según Casado: "En la segunda parte hay que darlo todo y remontar"

El PP ya ha activado el modo electoral para el Superdomingo y no lo ha hecho de cualquier forma, sino con un símil futbolístico. Durante la presentación del programa marco para las elecciones municipales y autonómicas, que ha tenido lugar en Toledo, el presidente popular, Pablo Casado, no ha dudado en afirmar que la formación tiene que ser como "el Liverpool" en el partido de semifinales de la Champions de este martes, que ha pasado la eliminatoria tras una remontada histórica al F.C. Barcelona.

Tras unas elecciones generales "muy malas" -esa "primera parte" a la que hacía referencia el líder del PP-, "en la segunda parte hay que darlo todo, mejorar y remontar", ha reclamado. "No tenemos que perder un solo minuto en pensar qué hicimos mal o qué hicimos bien, porque en gran medida no dependía de nosotros".

"Este partido está unido fuerte y listo para ganar: ayer [por el lunes] presentamos sesenta mil candidaturas municipales, como ningún otro partido", ha presumido Casado. "El 26 de mayo es un dique de contención para que Pedro Sánchez tenga carta blanca para pactar, porque si no no va a encontrar ningún contrapeso municipal o autonómico que le frene".

Las autonomías y municipios, "un contrapeso"

Casado ha reivindicado una y otra vez la importancia de las autonomías y ayuntamientos, especialmente como ese "contrapeso" a la política nacional. "El estado autonómico es un chequeo y balanza a un mal gobierno, como el que parece que va a revalidar Pedro Sánchez", ha indicado.

Así, ha pedido que los españoles se tomen el Superdomingo como una cita en la que no se pueden "repetir los mismos errores". "Esto de que había tres derechas en España no es cierto. Aquí había un centroderecha, el de siempre, y con todo el respeto al votante, sin ningún juicio de valor sobre su libre decisión, les decimos que aquí sigue teniendo su casa. A los millones de españoles que nos han votado: gracias, no vamos a defraudarles".

El presidente popular ha bromeado con la elección del nuevo lema para estos comicios -Centrados en tu futuro-, asegurando que fue elegido una semana antes de la debacle electoral del 28 de abril, donde perdieron más escaños de los que consiguieron revalidar. Han pasado de 137 diputados a 66. "Somos esa fuerza tranquila, moderada, que puede pactar a izquierda y derecha sin renunciar a nuestros valores. Este sigue siendo el proyecto de la mayoría de españoles. Sólo uniendo su confianza en torno al PP conseguimos ser una alternativa frente a la izquierda y los nacionalistas".

"Ya no hay excusa para la dispersión del voto"

"La dispersión del voto penalizaba y lo hemos comprobado. Ahora ya no hay excusa", ha alentado Casado a los electores, a pocos días del arranque oficial de la campaña electoral. "Estas elecciones son muy importantes porque venimos de unas generales en las que Pedro Sánchez puede revalidar el Gobierno después del 26 de mayo", ha indicado.

Casado ha acusado a Sánchez de hacer una negociación “encubierta” con Podemos y ERC, a Ciudadanos de no desvelar sus pactos y a Vox de reivindicar gestas de hace 800 años. "Si Ciudadanos no tiene acceso al poder territorial se le va a hacer muy largos esos 4 años de oposición que llevan 10 días intentando liderar, después de la cuarta derrota consecutiva después de 13 años".

"Tenemos claro lo que queremos, lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer", ha afirmado el presidente del PP. "Tenemos claro que los demás no lo han hecho tan bien, ni la gente para hacerlo ni los programas para llevarlo a cabo. España decide si deja de ser una nación de libres e iguales, decide si manda más una autonomía que otra. La apuesta tiene que ser centrada en el futuro y en la persona".