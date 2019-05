La regañina de Carmena a Errejón: "No me gusta que digas eso"

Los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, Manuela Carmena e Iñigo Errejón, respectivamente, han sido los únicos participantes en el fallido debate celebrado este martes en 'Todo es mentira', el programa de Risto Mejide en Cuatro. Ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos. Esto no ha impedido que, pese a defender los mismos colores, se hayan peleado.

Carmena ha discrepado de Errejón cuando éste ha sostenido que el metro -que depende de la Comunidad- funciona mal. "El metro no va tan mal. Podría ir mejor, sí, pero tampoco me gusta que se dé esa imagen tan mala", ha opinado la alcaldesa. Su joven compañero de filas, dispuesto a apagar el fuego, ha zanjado el asunto: "Queremos que el Ayuntamiento contribuya más y pueda mejorar".

Horas antes, en Twitter, Errejón respondía a una crítica del PP a las políticas de movilidad del consistorio atacando la del ejecutivo regional: "¿Estamos hablando del mismo PP que ha provocado aglomeraciones y retrasos por la falta de inversión en el Metro de Madrid y que ha abandonado la inversión de la red de Cercanías cuando ha gobernado? Hasta Bicimad funcionaba peor con vuestra gestión".

Para su sorpresa, Errejón no ha encontrado apoyo en este asunto -y ha ocurrido en directo en televisión- por parte de su gran valedora de cara a las elecciones del 26 de mayo, que en tono de regañina le ha dicho: "No me gusta que digas eso".

'Discusiones' aparte, los candidatos han sacado partido de su soledad para promocionar sus programas, centrados en la mejora de los servicios públicos y en la "recuperación de aquellos que han sido privatizados". Sobre sus rivales, han obviado al PSOE, potencial aliado, para centrarse en los rivales a batir: "Cs se presentaba como un partido que venía a regenerar, y al final hace de muleta del PP o va de la mano de Vox".