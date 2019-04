El Pequeño Nicolás se queda fuera de las elecciones europeas: "Estoy hasta contento"

Influencia Joven, el partido presidido por Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, no concurrirá finalmente a las elecciones europeas. El proyecto liderado por él y compuesto por otros casi 60 millennials desencantados no ha conseguido cumplir las exigencias de la ley electoral para presentar su lista al Parlamento Europeo, que no ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.

Los requisitos eran dos: reunir 15.000 firmas de electores o justificar con certificados firmados por secretarios de los ayuntamientos los avales de hasta 70 concejales y alcaldes de toda España con los que el joven aseguró contar.

Según Gómez Iglesias, "hubo una confusión con los requisitos para acreditar los avales de los concejales de toda España y ha sido inviable conseguir los certificados en tan poco tiempo". De esas dificultades ya habló la semana pasada a EL ESPAÑOl cuando aseguró que el Partido Popular valoraba expedientar a los concejales de dicho signo que apoyaron su proyecto.

"Queremos ser el partido con más jóvenes"

En cuanto a las firmas de electores, el joven ha hecho estos días una agresiva campaña contrarreloj en sus redes sociales y en las de los miembros de su partido para recopilar las 15.000 necesarias. Sin embargo, finalmente consiguieron unas 9.000, un dato que el presidente de Influencia Joven considera un "éxito".

"Conseguimos las 9.000 y pico firmas en un día. Fue un éxito", afirma en declaraciones a este diario. Gómez Iglesias asegura que el partido "va a seguir en pie" con el objetivo de que sea "el que más jóvenes afiliados tenga. Lo vamos a conseguir, eso te lo garantizo", afirma.

Con un partido nacido hace apenas tres meses y registrado en el Ministerio de Interior poco antes de que se publicara su lista a las europeas, el joven reconoce que "hay que reestructurar y hacer muchas medidas que no habíamos hecho, con lo cual tenemos tiempo y estoy hasta contento porque ahora mismo no tenemos la presión de ir tan rápido".

Francisco Nicolás Gómez Iglesias también tendrá que afrontar el próximo mes de mayo el juicio por hacerse pasar por un asesor de la vicepresidenta del Gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo acompañado por dos policías. Por lo que tendrá parte de su tiempo ocupado con las comparecencias en sede judicial.

Paralelamente, afirma a este diario que su partido, en el que presume de contar con algunos de los jóvenes más ricos y exitosos del país, seguirá pensando medidas para mejorar la vida de la llamada generación perdida sin tener muy claro aún cuál es su próximo horizonte electoral.