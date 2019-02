Puigdemont reta a Arrimadas: "La última diputada de Cs que vino a verme acabó expulsada"

Inés Arrimadas ya tiene la respuesta de Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat ha invitado a la líder de Ciudadanos en Cataluña a una "entrevista cordial" durante su visita a Waterloo (Bélgica). Lo ha hecho, eso sí, con un recordatorio intencionado: "La última diputada de su partido que vino a ver a la Casa de la República acabó siendo expulsada de Cs justamente por haberse reunido conmigo", ha esgrimido en un mensaje de Twitter.

La darrera diputada del seu partit que em va venir a veure a la Casa de la República va acabar expulsada de Cs justament per haver-se reunit amb mi... https://t.co/iIxPzalgjL — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de febrero de 2019

Se refería Puigdemont a la eurodiputada Carolina Punset. Lo hacía mientras mostraba su disposición: "Si quiere una entrevista cordial no tengo ningún problema en hablar con la señora Arrimadas", dijo Puigdemont preguntado sobre el anuncio.

Esa entrevista no se dará ya que Arrimadas no se reunirá conPuigdemont durante su viaje previsto para este fin de semana. Así lo han asegurado este viernes fuentes del partido después de que el jueves por la tarde Arrimadas anunciara que irá a Waterloo a "recordarle a Carles Puigdemont que la República no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia". Viajará a Waterloo acompañada de los diputados de su grupo en el Parlament.

"Le recordaremos que la mayoría de catalanes quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos", dijo la líder naranja, que detalló que el viaje tendrá lugar este sábado.

El pasado sábado, Arrimadas acudió a Amer (Girona), el pueblo natal de Puigdemont, donde alertó de que el PSOE acude a las elecciones del 28 de abril con la idea de "volver a pactar con los separatistas para darles el indulto".

Según Arrimadas, en Cataluña "no hay un Govern, sino un desgobierno dirigido por un fugado de la justicia en Waterloo", mientras que Pedro Sánchez y su Gobierno "no hacen nada y abandonan a millones de catalanes".