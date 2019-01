Iglesias dice ahora que Errejón "no es un traidor" y apela a construir una "amplia confluencia"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado en su cuenta en Facebook un extenso comunicado en el que tiende la mano al candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, y dice que, "a pesar de todo, no es un traidor". Confirma asimismo que su participación en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) será telefónica "en la medida en que las tareas que conlleva el permiso de paternidad lo permitan, como hizo Irene (Montero) en el último Consejo".

"Iñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos. La indignación ante la falta de respeto a nuestros espacios colectivos es natural y lógica, pero debemos afrontar la situación con madurez y responsabilidad. Nuestro trabajo es ser útiles a la ciudadanía y ello pasa por ser generosos y responsables tratando de construir una confluencia lo más amplia posible", sostiene Iglesias, que rebaja el tono respecto a su primera reacción tras la alianza de Errejón con Manuela Carmena.

Para la alcaldesa reserva el último de los diez puntos en los que divide el escrito, no precisamente para alabarla: "Carmena no es lo que fue pero representa lo más útil que hay para impedir que la derecha reconquiste el poder municipal en Madrid. Me apena que del proyecto de Ahora Madrid de hace cuatro años quede tan poco". Pese a esto, admite que, "hasta el día de hoy, la opción más viable para que la derecha no vuelva al Ayuntamiento es que Carmena repita como alcaldesa".