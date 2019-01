Lastra : "La derecha baja impuestos a los ricos en vez de dar dinero contra la violencia machista"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido al nuevo Gobierno andaluz que "no se deje llevar por los cantos de sirena de la ultraderecha", sobre todo en cuestiones como la violencia de género, a las que ha definido como "la mayor lacra que asola España" y que ya ha costado la vida a casi 1.000 mujeres desde que existen cifras oficiales.

Lastra, que ha asistido a la inauguración de la remodelada Casa del Pueblo del PSOE en Linares (Jaén), ha comenzado sus declaraciones a los periodistas condenando el asesinato de la última víctima de la violencia machista en Dos Hermanas (Sevilla). Ha sido el punto de partida para trasladar el "compromiso" del Gobierno de España de "seguir poniendo recursos para luchar contra la violencia de genero".

Ha recordado que desde el Gobierno "acabamos de hacer las transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, aún sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado" porque "entendemos, por un cuestión de justicia, pero también de pura democracia que la prioridad del Gobierno tiene que ser acabar con la violencia machista".

Ha sido en este punto donde la vicesecretaria general del PSOE ha lanzado "un mensaje" al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno (PP) para que "no de dejen llevar por los cantos de sirenas de la ultraderecha, que no se dejen arrastrar por esa gente sin alma, que lo que está diciendo es que no existe la violencia machista, por esa gente que lo que viene es a acabar con nuestras leyes que tanto nos ha costado a las mujeres, pero también a muchos hombres poner encima de la mesa".

En este punto, Lastra ha criticado que la primera medida del nuevo ejecutivo andaluz haya sido suprimir el impuesto de sucesiones. "Su primera medida no fue poner encima de la mesa recursos contra la violencia de género, no fue poner sobre la mesa recursos para los estudiantes o para los trabajadores precarios, al contrario, su primera medida fue suprimir impuestos a los más ricos, a los que más tienen en Andalucía, y eso ya es una señal de por dónde van a ir las cosas en los próximos meses".

Frente a esta forma de gobernar, la dirigente socialista ha apuntado que tanto el PSOE a nivel nacional como el andaluz "va a ser el dique de contención contra la derecha, contra esas políticas de la derecha que niegan la redistribución y que lo único que pretenden es que los que más tienen tengan más y abandonar a su suerte a los que menos tienen".