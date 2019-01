Sánchez se pregunta si el PP "quiere refundarse o en realidad fundirse con la ultraderecha de Vox"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el problema del PP actual no es que llegue tarde, sino que "quiere ir para atrás" y "volver a su peor pasado". Durante la clausura de la Conferencia de Política Municipal de los socialistas de Gran Canaria que ha tenido lugar este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus, insistió en que el PSOE "conquista derechos" y que la derecha "siempre llega tarde".

"Llegaron tarde al aborto, al divorcio, al matrimonio gay y también al título octavo de la Constitución", aseveró para incidir en que "ahora no sabemos lo que hacen", en relación al PP, "si refundarse o por ahora lo que hacen es fundirse con la ultraderecha".

Al respecto, Sánchez comentó que a partir de ahora "las cosas no van a ser igual" y que advierte una "suerte de nostalgia". "No está mal bien entendida --continuó-- pero no es más que un lugar de aprender de nuestro pasado y saber que no somos".

"Tenemos que fortalecer los valores colectivos. Aquello que tiene que ver con la igualdad real", para lamentar que los que cuestionan estos valores son aquellos "que no quieren mirar al futuro".

Para el presidente ser patriota es trabajar todos los días para que la gente viva mejor en España, resaltando que en siete meses el PSOE ha hecho más por la justicia social que en los últimos 7 años del PP.

Finalmente, Sánchez hizo especial hincapié en que "el PSOE tiene que conquistar el futuro y que abogar a la movilización de todos" en las próximas elecciones. "Nos estamos jugando mucho", concluyó.