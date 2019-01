Podemos votará contra 8 decretos del Gobierno para educar a Sánchez en "la pedagogía del no"

En la tarde de este jueves, una delegación de Podemos encabezada por su secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, se reunía con representantes del Ministerio de Hacienda para recibir una copia del borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Antes incluso que los diputados del PSOE. Pero según fuentes internas del partido morado, la sorpresa ante los "incumplimientos graves" del Ejecutivo les coloca en el no de inicio al proyecto de ley que pretende dar oxígeno y vida al Gobierno de Sánchez.

Fuentes internas de la formación de Pablo Iglesias han advertido, de hecho, de que el Ejecutivo puede verse solo ya mismo. "Este miércoles, la Mesa del Congreso ha puesto fecha a la convalidación de ocho decretos del Gobierno", han detallado a este periódico, "y en este escenario se van a encontrar con ocho votos negativos, si no rectifican".

Es lo que un diputado de Unidos Podemos definía en conversación informal con la prensa en los pasillos del Parlamento como "la pedagogía del no". La idea que transmite la dirección del grupo parlamentario es un desarrollo de aquella advertencia del secretario general del partido cuando Sánchez dijo que "si no hay Presupuestos, gobernaremos vía decreto". Entonces, Iglesias levantó la voz, advirtió al presidente de que ése no era "el camino" y convocó primarias en Podemos para dejar claro que en cualquier momento podía abandonarle.

En concreto, Podemos señala tres puntos "especialmente sensibles" en los que el borrador de Presupuestos aprobado este viernes en Consejo de Ministros no está de acuerdo con lo firmado solemnemente el pasado 11 de octubre en Moncloa por el propio presidente y el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias.

Subsidio de desempleo y recibo de luz

A saber: el borrador no incluye la "recuperación del subsidio de desempleo a los 52 años", una de las medidas de las que más presumían desde Podemos de "haber arrancado" al Gobierno. Tampoco se contempla el control del mercado eléctrico para "evitar una subida abusiva del precio de la luz", una de las obsesiones de Podemos, que abomina de la política industrial y energética del Ejecutivo.

Esta semana, de hecho, diputados de Unidos Podemos como Yolanda Díaz, Alberto Rodríguez y Alberto Garzón acudieron a la manifestación de los trabajadores de Alcoa ante el Ministerio de Industria en Madrid. "Este Gobierno está desmantelando nuestra industria, y dejando en la calle a miles de trabajadores de sectores estratégicos y rentables", declaraba Díaz. "En estas circunstancias, el Ejecutivo se arriesga a perder nuestro apoyo", afirma a EL ESPAÑOL Garzón, líder de IU, en consonancia con sus compañeros de grupo parlamentario.

Incidentes en la manifestación de trabajadores de Alcoa ante el Ministerio de Industria.

El propio Echenique lamentó que "tampoco se ha incluido medidas para el control de los precios abusivos en el alquiler de viviendas". Hay que recordar que antes de irse de baja paternal, Iglesias advirtió vía Twitter de que su partido "dejará de apoyar al Gobierno" en el caso de que no cumpla con su promesa de darle poder a los ayuntamientos para "intervenir los precios máximos del alquiler", en lo que Podemos llama "zonas tensionadas" del mercado inmobiliario en las grandes ciudades.

Si no cumplen no podrán contar con nuestros votos para sacar adelante sus decretos. Pacta sunt servanda. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 29 de diciembre de 2018

El plan del partido morado es que los consistorios puedan marcar un precio tope por metro cuadrado en el mercado del arrendamiento de pisos para controlar su alza "abusiva" algo que, en su opinión, está "expulsando a las clases menos favorecidas" de sus casas y "empobreciendo a la gente".

La fecha del 22-E como piedra de toque

La Mesa del Congreso ha fijado para el próximo martes 22 de enero la convalidación de cinco de estos ocho textos legales aprobados por el Gobierno que ahora Podemos amenaza con rechazar. Y entre ellos hay varios cuyo contenido es precisamente lo que está provocando serias broncas en la interlocución de los de Iglesias con el Ejecutivo.

Antes de la reunión del jueves en Hacienda, Echenique advertía de que su partido estudiará con detenimiento el texto para "vigilar" que éste reúna los compromisos firmados. A la salida dejó claro a la prensa que "hay puntos fundamentales para mejorar la vida de la gente" que Sánchez está "incumpliendo". Y señalan una culpable contra la que Podemos carga siempre que tiene ocasión: la titular de Economía, Nadia Calviño.

Fuentes internas del partido reconocen que la relación con María Jesús Montero "es buena" y le atribuyen una "sintonía" muy "fluida" a la titular de Hacienda. "Creemos que ella comparte nuestras posiciones". Pero destacan que en cuanto Calviño, la bestia negra de Podemos a la califican de "ala derecha del Ejecutivo", entra en escena "desaparecen las medias que mas favorecen a la gente".

Así, el 22 de enero Podemos amenaza con dejar solo al Gobierno en la convalidación del Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, a falta de que el proyecto de PGE añada disposiciones que den poder a los Ayuntamientos para fijar precios máximos en las "zonas tensionadas".

Ione Belarra, Rafa Mayoral, Yolanda Díaz, Segundo González y Alberto Rodríguez, en la sala de prensa del Congreso. ADP

También darán un no argumentado en su propia lucha callejera al Real Decreto-ley 25/2018, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. El partido morado exige un plan que "no excluya a los trabajadores de las empresas subsidiarias del carbón" y, de hecho, lo ha reclamado en reuniones con la ministra de transición Energética, Teresa Ribera, hasta ahora infructuosas.

Asimismo, advierten de su posible rechazo al decreto 22/2018 por el que se establecen herramientas macroprudenciales; al 23/2018, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados; e incluso a uno que les costaría explicar, el Real Decreto-ley 24/2018, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Para una o dos semanas después, la Cámara Baja prevé someter a votación los decretos 26/2018 por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía; el 27/2018, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral y el muy sensible Real Decreto-ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

"Aún no hay nada sobre la revalorización de las pensiones por ley", advierte Pablo Echenique. Y en esas circunstancias, recuerda que "para que Unidos Podemos vote a favor, hace falta obviamente que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".