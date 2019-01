Moreno: "Con Vox no nos hemos comprometido a nada que no esté en el acuerdo"

"Hoy comienza el cambio en Andalucía". Así ha comenzado su comparecencia ante los medios Juanma Moreno, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, tras asegurar el triunfo de su investidura gracias a los acuerdos alcanzados por distintos canales y a distinta escala con Ciudadanos, que entrará en el futuro ejecutivo, y Vox, que se limitará a dar su voto favorable a Moreno y a vigilar el cumplimiento del documento -una declaración de intenciones- que han suscrito este miércoles en Sevilla.

Moreno, "satisfecho", ha calificado como "hito histórico" el "fin del monopolio, de tanta impunidad" y el inicio de "otra forma de entender la política". Entrando en materia, ha informado de que la estructura de su gobierno, que será "más reducida" que la actual, no está definida, concretando, eso sí, que habrá una dedicada a la familia, como propone Vox. En relación con el partido de Santiago Abascal, ha garantizado que no se ha comprometido "a nada que no esté en el acuerdo" hecho público.

"Parte importante del programa de Vox"

Abascal, en Twitter, ha celebrado así lo sucedido este miércoles: "Dijimos que no seríamos ni un obstáculo para el cambio ni la alfombra de otros. 400.000 andaluces tendrán un presidente que ha firmado desarrollar una parte importante del programa de Vox. Los 12 diputados de Vox seguirán defendiendo hasta la última coma del programa".

Según Vox, el acuerdo que ha alcanzado con el PP sirve para "posibilitar un cambio" que pondrá fin a "36 años de régimen socialista en Andalucía", donde este partido "consolida su éxito demostrando su utilidad para el cambio".