El fichaje de comunicación de Vox: "¿Por qué los gays celebran San Valentín si lo suyo es vicio?"

Juan E. Pflüger, el periodista al que el partido político Vox acaba de fichar para reforzar su equipo de Comunicación, es el autor de un comentario homófobo que recibió multitud de críticas en las redes sociales en el año 2013.

Desde su cuenta personal de Twitter, Pflüger escribió: "¿Por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín si lo suyo no es amor, es sólo vicio?". Un comentario que continúa publicado en su red social: "Nunca elimino mis tuits, considero que es una muestra de que has hecho algo malo y en este caso aquel comentario de 2013 fue una respuesta a dos comentarios anteriores con un compañero de universidad que fueron borrados. Entiendo que suenen desafortunados, pero fue sacado de contexto", ha explicado Pflüger a EL ESPAÑOL.

El periodista, que dirigió El Correo de Madrid y también ha sido una de las firmas de la Gaceta de los Negocios, ha reconocido a este diario que el mencionado comentario ha salido a la luz "cada vez que ha cambiado de trabajo porque quienes han querido hacerle daño lo han sacado a la luz".

Consultado por su opinión sobre la homosexualidad, Pflüger afirma que "no se mete en lo que cada uno quiera hacer en su ámbito privado". En relación con la celebración de la fiesta del Orgullo Gay, el comunicador dice que "no es una fiesta a la que iría nunca pero cada uno con su vida privada que haga lo que tenga que hacer. Es el ámbito privado de las personas y no me meto".

Aumento de peticiones

Según ha comunicado este viernes Manuel Mariscal, vicesecretario nacional de Comunicación de Vox, a partir de la próxima semana contará con Juan E. Pflüger para ayudarle a gestionar la relación con los medios.

Desde el partido político han explicado que el fichaje responde al "aumento exponencial de las peticiones de los periodistas para entrevistar a nuestros portavoces, responder dudas y recibir información de VOX".