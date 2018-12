Sánchez augura un 'diálogo de besugos': "Si Torra habla de autodeterminación, yo del Estado de bienestar"

Frente a las crecientes dudas de los barones socialistas y de sus propios ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender este viernes su política de desinflamación y diálogo con la Generalitat de Quim Torra y con los independentistas catalanes, pese a que hasta ahora haya tenido "poco éxito", según admitía esta semana su titular de Exteriores Josep Borrell. "Esta no es una crisis que vayamos a resolver en un mes ni en dos meses. Vamos a tardar tiempo", se excusa Sánchez.

El presidente del Gobierno todavía espera poder reunirse con Torra en Barcelona el próximo 21 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros se reunirá en la ciudad condal, aunque la reunión aún no está confirmada. "No tenemos todavía la respuesta del señor Torra y de la Generalitat. Espero que (el encuentro) se produzca, en política lo que no se puede hacer es perder las formas", ha señalado en rueda de prensa al término de la cumbre de la UE celebrada en Bruselas. El Gobierno, ha proseguido, prometió celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona antes de fin de año y va a cumplir.

Sánchez también deja claro que está dispuesto a hablar de todo con el presidente de la Generalitat, incluso sobre su petición de celebrar un referéndum pactado de autodeterminación. No obstante, augura ya de entrada un diálogo de besugos, puesto que su intención es abordar únicamente de "los temas que importan a la sociedad catalana".

"Dentro de la Constitución se puede hablar de cualquier cuestión. Pero el tiempo que vaya a utilizar él en hablar de la autodeterminación, si finalmente nos reunimos, yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral, a hablar de la calidad de los servicios públicos y a ver cómo podemos reconstruir el Estado de Bienestar, que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en la sociedad catalana", sostiene el presidente del Gobierno.

Sin censura previa

También la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que no habrá "censura previa" de temas en la reunión entre Sánchez y Torra. "Pero ciertamente el presidente del Gobierno hablará sobre el encauzamiento del conflicto para Cataluña, que no es otro sino diálogo dentro de la Constitución. Autogobierno, diálogo entre catalanes y dentro de la Constitución. No hay otra salida", ha dicho Celaá en Madrid tras la reunión del Consejo de Ministros.

¿Llevará Sánchez alguna propuesta concreta de reforma del Estatut a su encuentro con el presidente de la Generalitat? La portavoz del Gobierno no lo aclara: "La posición del Gobierno es que los catalanes dialoguen entre sí. Es el objetivo más importante: salvaguarda de la convivencia de toda Cataluña. Y eso significa que lleguen a acuerdos entre nacionalistas y no nacionalistas", se ha limitado a señalar.

Sánchez desautoriza a Borrell

Al presidente del Gobierno le han preguntado por las declaraciones de Borrell en las que afirmaba que su "política de ibuprofeno" en Cataluña ha tenido "poco éxito". Sánchez no está de acuerdo con el diagnóstico de su ministro de Exteriores. "¿Durante cuántos años llevamos criticando el que no se ha puesto remedio a la crisis en Cataluña? Este Gobierno quiere resolver el problema catalán, no quiere vivir de la confrontación, no quiere vivir del agravio territorial", ha reivindicado.

Pese a los constantes desplantes de Torra y los independentistas catalanes, el presidente del Gobierno sigue apostando por la "generosidad, diálogo, responsabilidad y sentido de Estado". Un sentido de Estado que reclama también al PP y a Ciudadanos porque sostiene que él lo tuvo cuando estaba en la oposición. "Los problemas están para solucionarse, no para dejarlos como se han dejado durante estos últimos 7 años en la situación que están", ha insistido Sánchez.

Iglesias pide una reunión bilateral entre Gobiernos

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado desde Gernika que el 21 de diciembre se celebre una reunión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno catalán. Este era precisamente el formato que reclamaba Torra en un intento de presentar el encuentro como una cumbre entre dos países en igualdad de condiciones.

El líder de Podemos ha considerado que si no es posible una reunión de los dos gobiernos en pleno, al menos deberían estar Pedro Sánchez y "algunos ministros" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y "algunos" consejeros, informa Efe.