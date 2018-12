Torra no se reunirá con Sánchez si no es para hablar de "todos los temas"

Quim Torra no tiene intención de reunirse con Pedro Sánchez si el referéndum de autodeterminación en Cataluña no está en la mesa de la negociación. Esta es la intención del presidente del Generalitat tras recibir una carta durante la mañana de este viernes en la que Carmen Calvo pedía una reunión el 21 de diciembre en Cataluña.

El encuentro coincidiría con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y el Gobierno quería incidir en la "senda del diálogo constructivo".

Torra se niega, según ha informado ElNacional, si no se habla allí "de todos los temas". Según fuentes del Govern "si no está en disposición de abordar los temas a fondo, no hay que hacer reuniones".

"No hay que hacer una reunión para hablar de Rodalies. Para eso, hay las bilaterales entre conselleria y departamento", añaden.

El Govern afirma también que estas reuniones son algo "habitual en situaciones similares". El presidente del Gobierno ya se encontró con Susana Díaz en Andalucía cuando se produjo allí el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre.

De esta manera, Torra cierra la puerta a la reunión a la espera de una respuesta formal y escrita, y a la intención del Gobierno de "acercar su labor a la realidad plural que constituye nuestro país".