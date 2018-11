Podemos da por "muertos" los Presupuestos y pasa a la oposición para preparar las generales

Pablo Iglesias dice que él no es socio del Gobierno de Pedro Sánchez. Que Podemos se limita a estudiar sus propuestas, negociarlas, enmendarlas y apoyarlas "cuando creemos que mejoran la vida de la gente". Y a pactar leyes, como la más importante, los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, coincidiendo con el pistoletazo de salida de la precampaña andaluza, Iglesias inició en Sevilla el pasado 8 de noviembre una ruta de promoción de este acuerdo que ahora ha sido cancelada. Justo en la víspera de reunir a su Consejo Ciudadano Estatal (CCE) para "decidir cómo respondemos al cambio de escenario".

El cambio de escenario es que no habrá Presupuestos, "ese pacto ha muerto", revelan a EL ESPAÑOL fuentes de Podemos, y que se prevén elecciones generales más pronto que tarde. Es decir, que si ya no se era "socio" de Sánchez, ahora probablemente ahora toque ser oposición.

Las citadas fuentes de la dirección señalan al presidente y afirman que "el Gobierno está lanzando el mensaje de que puede haber adelanto electoral y que no van a traer los Presupuestos al Congreso". De manera que su decisión es "que tenemos que parar la pelota y debatir para diseñar una nueva hoja de ruta acorde a ese nuevo escenario que está planteando el Ejecutivo". Eso sí, añaden que "no es el que nosotros preferimos".

El pasado lunes, Pablo Echenique y Noelia Vera anunciaban tras la reunión del Consejo de Dirección del partido, la convocatoria de este cónclave del máximo órgano de la formación de los círculos entre congresos. Habían pasado tres días desde que Sánchez, en Guatemala, avisara de que sin PGE, él gobernaría a golpe de decreto.

Pero eso no convence al partido que lo sostiene en Moncloa, cuyos dirigentes lamentan lo "poco que de esta currando" Sánchez lograr un acuerdo con los separatistas para sacar las cuentas públicas, y reclaman "elecciones anticipadas si no hay PGE".

Echenique llegó a decir que "una cosa es que Sánchez quiera aguantar y otra que lo vaya a lograr". Y efectivamente, el CCE de Podemos fijará este viernes la nueva posición del partido, que se parece mucho a "le arrancamos al Gobierno compromisos sociales que ha incumplido por falta de voluntad política", "el PSOE siempre es el PSOE, no es de fiar", "hay que convocar elecciones porque eran medidas urgentes y han quedado paralizadas".

Ésas son las líneas argumentales que detallan las fuentes internas del partido.

Aunque el cambio de escenario también obedece a que Podemos no estaba logrando movilizar a sus simpatizantes. La llamada ruta de "La mitad del camino" estaba siendo un fracaso en sus convocatorias. El pasado sábado, el número dos de Podemos y actual estrella mediática del partido, Pablo Echenique, no reunió a más de 50 simpatizantes en Valladolid. El auditorio, con capacidad para 300 personas, quedó desangelado y las fuentes del partido confirman que "el esfuerzo no estaba mereciendo la pena".

Se admite el fracaso en el modelo elegido para rentabilizar electoralmente el pacto solemne de la Moncloa. Y se entiende que la ciudadanía no está para aplaudir un "papel mojado" que, además, este miércoles se llevó tres varapalos: el de la Comisión Europea, el del FMI y el de la OCDE.

De modo que Podemos cambia de ruta. El viraje de estrategia se solemnizará este viernes pero, si Sánchez ya la ha rectificado diciendo que su "vocación de agotar la legislatura se ve acortada" a los pocos días de anunciar una lista de decretazos para sacar su programa adelante, Iglesias va a hacer lo propio. Y recordará que Sánchez "no se arremangó" en las negociaciones y dejó morir los Presupuestos.

No editará mas ejemplares de sus periódicos de propaganda política, porque ha cancelado los actos en los que se distribuían. La ruta promocional queda en nada porque "no funcionaba", del mismo modo que los Presupuestos que promocionaban ya no cuentan. Y se pone en marcha la maquinaria electoral.