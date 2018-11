Alta tensión en el Senado entre Susana Díaz y el PP: "Ha hecho una afirmación grave contra mi persona"

La presidenta de la Junta de Andalucía ha protagonizado un choque frontal con el senador Luis Aznar a costa de una "afirmación grave que ha hecho contra mi persona". Susana Díaz acudió como compareciente en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos a menos de un mes de someterse a las urnas. La socialista ha acusado al PP de mentir cuando su representante en la comisión la acusó de hacer una llamada para pedir destruir pruebas en el caso de los ERE.

"No conozco ese testimonio. Pido que lea usted en qué página del sumario está esa afirmación, en qué momento de la causa se incluye, porque es una causa abierta". Díaz negó haber hecho "esa llamada" de la que le acusa el PP. "Hay que aclarar quién ha dicho eso. Es muy grave hacer esa afirmación cuando no se pone sobre la mesa toda la documentación".

Díaz llegó al Senado escoltada por el portavoz socialista, Ander Gil. Antes de comparecer, la presidenta de la Junta afirmó que su comparecencia era "un teatro" orquestado por el Partido Popular para erosionar su figura semanas antes de que los andaluces acudan a las urnas. "No entiendo por qué está tan agrio, relájese. No tenemos prisa ninguno de los dos", contestó la presidenta al senador Aznar cuando le dijo que "esto no es un debate político. Eso tiene que hacerlo con Juanma Moreno".

Visiblemente molesta por esta comparecencia, Susana Díaz defendió su honorabilidad durante los cinco años que ha sido presidenta de la Junta y el tiempo anterior que fue consejera. También sacó pecho de haber cumplido con su programa electoral íntegro a excepción de abrir la Oficina Antifraude, "uno de los retos que llevaré la próxima legislatura".