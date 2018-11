Cospedal renuncia a su escaño en el Congreso para "liberar al PP de cualquier ataque"

María Dolores de Cospedal abandona la política. Dos días después de renunciar a su puesto en la dirección del Partido Popular, la exsecretaria general del PP anuncia a través de un comunicado que renuncia a su escaño "para liberar al PP de cualquier ataque, por muy injustificado que este sea".

En una extensa carta de despedida, la exministra reconoce que tras el Congreso Nacional en el que ganó Pablo Casado "tomé la decisión de abandonar la política". Tenía previsto "dejar la vida pública al término de una transición ordenada en mis responsabilidades". Es lo que, asegura, "hubiera hecho dentro de unos días". Sin embargo, la filtración de una reunión entre el excomisario Villarejo, su esposo Ignacio López del Hierro y ella misma en su despacho de Génova en la que le pedían "trabajos puntuales" para espiar a compañeros y rivales ha precipitado la decisión. "Nunca pensé que lo fuera a hacer en un ambiente así".

Cospedal recuerda que este lunes no tenía intención de abandonar su escaño. "No he hecho nada de lo que me sienta avergonzada", añade. Sin embargo, ha decidido adelantar su salida de la política "porque tengo derecho a cuidar de mí misma y de los míos. Las interpretaciones que se hagan de mi salida ya no me atañen".

"Pido perdón"

Antes de despedirse, Cospedal pide "perdón a mis compañeros del PP de Castilla-La Mancha y de Toledo, porque me hubiera gustado contarles mi renuncia personalmente". Sin embargo, reconoce que "las circunstancias" imponen "otros tiempos".

La 'exnúmero dos' del PP justifica su reunión con Villarejo con que "procuré conocer la problemática de mi partido. ¿Qué dirigente político no trata de conocer a fondo todo aquello que afecta a su organización?". Lo hizo como secretaria general del PP para luchar "contra los que traicionaron a mi partido y a la confianza de la sociedad". Cospedal reconoce que su trabajo en Génova ha sido "ingrato y difícil, pero no me he arrepentido nunca".

"Nunca encargué espiar a nadie"

Cospedal defiende su inocencia e insiste en que "no mentí nunca. Siempre he dicho la verdad. Nunca ordené ni encargué espiar a nadie". Antes de despedirse, dice que se va ya "para que mi formación política se sienta libre de denunciar la situación que vive nuestro país".

La exministra de Defensa dice que, a diferencia del Gobierno, "yo nunca he mentido". De hecho, dice que "puede ser hasta normal que los comportamientos de esos ministros parezcan menores ante la traición que supone que el dirigente que perdió por dos veces las elecciones venda la dignidad del Estado de Derecho a cambio de la aprobación de unos presupuestos".